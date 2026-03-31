Was dröhnte denn da so? Hubschrauber kreisten über Hamburg

Von Dienstagmittag bis zum Abend zogen Helikopter ihre Kreise über Hamburg: Anwohner sind beunruhigt – und zunehmend genervt.

Seit dem Mittag häuften sich Beschwerden über Fluglärm in Hamburg und besorgte Nachrichten. Nicht wegen des normalen Linienverkehrs, sondern wegen großer Militärhubschrauber.

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Des Rätsels Lösung: Laut Bundespolizei führte die Bundeswehr am Dienstag eine Übung durch. Was genau geübt wurde und wann die Flüge abgeschlossen sein sollten, war zunächst nicht bekannt. (mp)