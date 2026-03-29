Was die Hamburger beim verkaufsoffenen Sonntag geshoppt haben

Bei strahlendem Frühlingswetter hat der verkaufsoffene Sonntag zahlreiche Besucher in die Hamburger Innenstadt gelockt. Insgesamt seien mehrere Hunderttausend Menschen unterwegs gewesen, sagte City-Managerin Mimi Sewalski am Nachmittag. „Die Sonne scheint, die Straßen sind belebt“

Unter dem Motto „Frühlingszauber, Vielfalt und gelebte Inklusion“ hatten zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, es gab viele Aktionen rund um Ostern. „Besonders gefragt ist Saisonware, also Frühlingsmode, Ostergeschenke und Schokolade“, sagte Sewalski. Die Angebote rund um das Thema Inklusion seien bei den Besuchern sehr gut angekommen.

Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg: Fokus auf Inklusion

Ein besonderer Fokus lag auf inklusiven und paralympischen Themen, unter anderem mit einem Infostand zur Bewerbung um die Paralympischen Spiele. Ergänzend dazu gab es unterschiedliche kulturelle Angebote, wie einen Gospelchor im Hanseviertel und einen Saxofonisten in einer Einkaufspassage.

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Nach Angaben des City-Managements gibt es in Hamburg vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr, die zwischen allen Stadtbezirken abgestimmt werden. Der nächste wird voraussichtlich am 27. September stattfinden. Der vierte ist für den 8. November geplant. (dpa)