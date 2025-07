Altonas schönste Straße ist etwa 600 Meter lang, führt am Jüdischen Friedhof vorbei und ist das Scharnier zwischen St. Pauli und Altona-Altstadt. Bis vor einem Jahr wurde die Louise-Schroeder-Straße für mehrere Millionen Euro aufwendig umgebaut. Hier gibt es keine Villen wie in Blankenese und keine Altbauten wie in Ottensen, dafür Lavendel, Wilde Möhre und Färberkamille, auf der einen Seite kann man den Urlaub quasi in dem portugiesischen Feinkostlädchen Comércio Lagos einkaufen, auf der anderen ihn in der Lahmacun-Bäckerei Citir essen. Die Straße ist aber viel mehr: Sie ist ein Ausblick darauf, was Stadt alles kann!