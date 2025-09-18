mopo plus logo
Das sechsgeschossige Paulihaus orientiert sich optisch an der Rindermarkthalle. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidZoff-Projekt vom Kiez: Mieter-Flaute im Paulihaus?

Dort, wo früher das Restaurant „Maharaja“ stand, macht sich nun ein großer Büroklotz breit. Der Neubau neben der Rindermarkthalle mit dem Namen Paulihaus wurde vor einigen Jahren zu einem der größten Streitfälle der Stadt. Eine Bürgerinitiative wehrte sich erbittert gegen die Baupläne – am Ende erfolglos. Mittlerweile sieht das Gebäude so gut wie fertig aus, doch auf der Website werden immer noch händeringend Mieter für die Flächen gesucht. Bleibt das Gebäude also leer? Die Bauherren wehren sich gegen die Vorwürfe.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

