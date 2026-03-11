Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende wurden die Grünen erneut stärkste Kraft, knapp vor der CDU. Deutlich zulegen konnte die AfD, die drittstärkste Partei wurde. Neu bei dieser Wahl: Erstmals durften auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Auffällig war dabei das Wahlverhalten der jungen Menschen – bei den unter 25-Jährigen gewann die AfD deutlich hinzu. Warum entscheiden sich junge Menschen für diese Partei? Die MOPO hat junge Hamburger dazu befragt.

