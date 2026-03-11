mopo plus logo
Warum entscheiden sich junge Menschen für die AfD? Die MOPO hat junge Hamburger dazu befragt.

Warum entscheiden sich junge Menschen für die AfD? Die MOPO hat junge Hamburger dazu befragt. Foto: Janka Seebeck

paidHamburger Jugendliche erklären: Darum entscheiden wir uns für die AfD

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende wurden die Grünen erneut stärkste Kraft, knapp vor der CDU. Deutlich zulegen konnte die AfD, die drittstärkste Partei wurde. Neu bei dieser Wahl: Erstmals durften auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Auffällig war dabei das Wahlverhalten der jungen Menschen – bei den unter 25-Jährigen gewann die AfD deutlich hinzu. Warum entscheiden sich junge Menschen für diese Partei? Die MOPO hat junge Hamburger dazu befragt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

