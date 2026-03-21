Warum Umweltsenatorin Fegebank einen ganzen Wald kauft

Im Naturschutzgebiet Heimfelder Holz hat die Behörde 43 Hektar Wald von einem Privateigentümer gekauft. Damit ist das gesamte Naturschutzgebiet öffentliches Eigentum. Geplant sind neue Pfade für Erholungssuchende.

Damit sichere die Stadt einen artenreichen, alten Waldbestand langfristig für den Naturschutz, so die Behörde. Zum Preis wurden zunächst keine Angaben gemacht.

„Pünktlich zum Tag des Waldes setzen wir ein schönes Zeichen für den Naturschutz und die Lebensqualität in unserer Stadt. Wir sichern nicht nur einen einzigartigen Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen, sondern erhalten auch einen wichtigen Erholungsort“, sagte Umweltsenatorin Katharina Fegebank. Der dauerhafte Schutz dieses Waldes ist der Grünen-Politikerin zufolge ein „Gewinn für Mensch und Natur“.

Heimfelder Holz: Neue Wege geplant

Nach Angaben der Behörde war der Kauf auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, weil laufende Kosten wegfallen. „Er beendet die Notwendigkeit von Ausgleichszahlungen für die strengen forstlichen Nutzungseinschränkungen im Naturschutzgebiet.”

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Das Heimfelder Holz im Bezirk Harburg ist rund 88 Hektar groß – das entspricht der Fläche von 123 Fußballfeldern. Das Areal ist seit 2021 Naturschutzgebiet. Im Rahmen eines neuen Besucherinformationssystems soll das Wegenetz überarbeitet werden und Besucherinnen und Besucher zukünftig auf ausgewiesenen Wegen durch das Gebiet führen.

Lebensraum für viele Tiere

Das Naturschutzgebiet bietet Lebensraum für zahlreiche seltene und bedrohte Tierarten, darunter Käfer, Vögel und viele Fledermausarten.

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Der Mischwald trägt laut Umweltbehörde zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei und spielt als natürlicher Kohlenstoffspeicher auch eine bedeutende Rolle für den Klimaschutz. (dpa/mp)