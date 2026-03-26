Viele Hamburger standen kürzlich vor verschlossenen Apotheken: Protesttag! Ihre Geschäfte sind nicht mehr rentabel zu führen, klagen Apotheker bundesweit und fordern mehr Geld von den Krankenkassen. Die MOPO sprach mit Holger Gnekow, Präsident der Hamburger Apothekerkammer, über das Image vom reichen Apotheker, wahnsinnig teure Medikamente und Angestellte, die kaum den Mindestlohn verdienen.



