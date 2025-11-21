Deutschland streitet. Ständig, laut und oft aneinander vorbei. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach weiß, warum. Der MOPO erklärt sie, weshalb wir heute viel schneller hochgehen als früher, was das eigentliche Problem bei unserer Streitkultur ist – und was jeder selbst tun kann, um die aufgeheizte Stimmung zu entspannen.

MOPO: Frau Reuschenbach, wann waren Sie zuletzt so richtig empört?

Julia Reuschenbach: Gestern Abend. Da ging es um eine mögliche Regeländerung bei der geplanten Grundsicherung. Ich empöre mich oft. Ich kann mich dem genauso wenig entziehen wie andere.