mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schreien wir uns nur noch an, statt miteinander zu reden? Expertin Julia Reuschenbach erklärt, warum unsere Debatten nicht mehr funktionieren.

Schreien wir uns nur noch an, statt miteinander zu reden? Expertin Julia Reuschenbach erklärt, warum unsere Debatten nicht mehr funktionieren. Foto: picture alliance / Sergey Nivens/Shotshop

  • Interview

paidWarum schreien alle so? „Kompromisse gelten als Verrat oder Schwäche“

kommentar icon
arrow down

Deutschland streitet. Ständig, laut und oft aneinander vorbei. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach weiß, warum. Der MOPO erklärt sie, weshalb wir heute viel schneller hochgehen als früher, was das eigentliche Problem bei unserer Streitkultur ist – und was jeder selbst tun kann, um die aufgeheizte Stimmung zu entspannen.

MOPO: Frau Reuschenbach, wann waren Sie zuletzt so richtig empört?

Julia Reuschenbach: Gestern Abend. Da ging es um eine mögliche Regeländerung bei der geplanten Grundsicherung. Ich empöre mich oft. Ich kann mich dem genauso wenig entziehen wie andere.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test