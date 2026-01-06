Hamburg, wie es rutscht und schlittert: Vor vielen Wohnhäusern ist nicht geräumt und nicht gestreut, Eltern mit Kinderwagen kämpfen sich durch den Schnee, Rentner laufen wie auf Eiern. Häufigster Kommentar: „Eine Katastrophe ist das!“ Dabei ist die Rechtslage eindeutig: In Hamburg besteht eine Räumpflicht für Anlieger. Sogar die Zweite Bürgermeisterin ruft schon an die Schippen und der Finanzsenator droht mit hohen Bußen. Aber auch die Räummuffel unter den Hauseigentümern stöhnen.







