Mann mit Hackenporsche in Schneematsch

Räumpflicht: Schlitterpartie an der Bahrenfelder Straße in Ottensen Foto: Neuburger

paidWarum ist hier nicht geräumt – und was tut die Stadt dagegen?

Hamburg, wie es rutscht und schlittert: Vor vielen Wohnhäusern ist nicht geräumt und nicht gestreut, Eltern mit Kinderwagen kämpfen sich durch den Schnee, Rentner laufen wie auf Eiern. Häufigster Kommentar: „Eine Katastrophe ist das!“ Dabei ist die Rechtslage eindeutig: In Hamburg besteht eine Räumpflicht für Anlieger. Sogar die Zweite Bürgermeisterin ruft schon an die Schippen und der Finanzsenator droht mit hohen Bußen. Aber auch die Räummuffel unter den Hauseigentümern stöhnen.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

