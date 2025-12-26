mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Im Eingangsbereich der Praxis von Dr. Tina Peters am Mittelweg hängen großformatige Bilder von Männern – ihr Angebot richtet sich auch an sie.

Im Eingangsbereich der Praxis von Dr. Tina Peters am Mittelweg hängen großformatige Bilder von Männern – ihr Angebot richtet sich auch an sie. Foto: Florian Quandt

  • Rotherbaum

paidWarum immer mehr Männer zur Brust-OP rennen: Hamburger Beauty-Doc packt aus

kommentar icon
arrow down

Gesichtsstraffungen, Fettabsaugungen, Brust-OPs: Bis vor zehn oder 15 Jahren legten sich hauptsächlich Frauen unter das Messer von Schönheitschirurgen, um Dinge an sich verändern zu lassen. Mittlerweile boomen die Eingriffe jedoch auch bei Männern – und zwar insbesondere die Brust-OPs, wie eine Ärztin im Gespräch mit der MOPO erzählt. Und sie verrät noch weitere Eingriffe, die bei ihnen beliebt sind.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test