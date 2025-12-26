Gesichtsstraffungen, Fettabsaugungen, Brust-OPs: Bis vor zehn oder 15 Jahren legten sich hauptsächlich Frauen unter das Messer von Schönheitschirurgen, um Dinge an sich verändern zu lassen. Mittlerweile boomen die Eingriffe jedoch auch bei Männern – und zwar insbesondere die Brust-OPs, wie eine Ärztin im Gespräch mit der MOPO erzählt. Und sie verrät noch weitere Eingriffe, die bei ihnen beliebt sind.





