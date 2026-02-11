mopo plus logo
Obdachlosigkeit

Trotz frostiger Temperaturen schlafen einige Obdachlose im Winter lieber auf der Straße (Symbolbild). Foto: picture alliance / ABBfoto

paidWarum Hamburg 13 tote Obdachlose obduziert hat

In Hamburg sind in diesem Jahr nach Angaben der Sozialbehörde 13 obdachlose Menschen gestorben. Die genauen Ursachen sind bislang unklar. Fest steht jedoch: Der Gesundheitszustand der Menschen auf der Straße verschlechtert sich zunehmend. In den vergangenen frostigen Wochen entschieden sich dennoch einige eher dafür, draußen zu schlafen, als das Winternotprogramm in Anspruch zu nehmen. Was die Sozialsenatorin dazu sagt – und warum neue Projekte „ausgesprochen schwierig“ sind.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

