In Hamburg sind in diesem Jahr nach Angaben der Sozialbehörde 13 obdachlose Menschen gestorben. Die genauen Ursachen sind bislang unklar. Fest steht jedoch: Der Gesundheitszustand der Menschen auf der Straße verschlechtert sich zunehmend. In den vergangenen frostigen Wochen entschieden sich dennoch einige eher dafür, draußen zu schlafen, als das Winternotprogramm in Anspruch zu nehmen. Was die Sozialsenatorin dazu sagt – und warum neue Projekte „ausgesprochen schwierig“ sind.





