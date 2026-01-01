Im Januar wird’s wieder pflanzlich auf dem Teller: Der „Veganuary“ ist der Werbemonat für die vegane Ernährung. Doch wo hat die pflanzliche Ernährung eigentlich ihre Ursprünge und warum fühlen sich einige Menschen vom Veganismus angegriffen? Die MOPO sprach mit Dr. Pamela Kerschke-Risch, Soziologin an der Uni Hamburg, über den Boom pflanzlicher Fleischalternativen, Geschlechterrollen und was unsere Brotkultur mit veganer Wurst zu tun hat.









