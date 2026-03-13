Warum es auf dieser wichtigen Verbindungsstraße schon wieder eng wird

Auf einer wichtigen Verbindung zwischen Lokstedt und Eppendorf müssen Autofahrer erneut Geduld mitbringen. Nachdem die Fahrbahn erst im vergangenen Jahr saniert wurde, sorgen nun neue Bauarbeiten auf der Osterfeldstraße für Behinderungen.

Auf der Osterfeldstraße – die in den Lokstedter Weg übergeht – werden derzeit die Geh- und Radwege erneuert. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Siemersplatz und Eppendorfer Landstraße. Während der Arbeiten wird der Verkehr zwar weitergeführt, allerdings nur mit je einem Fahrstreifen pro Richtung. Gerade zu den Hauptverkehrszeiten kommt es deshalb immer wieder zu Staus.

Arbeiten auf der Osterfeldstraße dauern noch Monate

Die Bauarbeiten sind umfangreich. Laut dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) müssen die Geh- und Radwege auf dem Abschnitt größtenteils komplett erneuert werden. Dabei werden auch Querungen verbreitert und neue Bushaltestellen gebaut. Die Maßnahmen sollen nach aktuellem Stand bis zum 11. Oktober 2026 dauern.

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Dass erst die Fahrbahn der Osterfeldstraße und nun die Nebenflächen saniert werden, hat laut LSBG praktische Gründe. Sprecher Henning Grabow erklärt: „Geplante Straßenarbeiten werden immer bestmöglich koordiniert.“ Gleichzeitig alles zu erneuern, ist jedoch nicht immer möglich. „Die Sanierung von Geh- und Radwegflächen ist komplizierter, kleinteiliger und damit zeitaufwendiger als eine Straßensanierung, weil diese Nebenflächen gepflastert werden.“

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Für Anwohner der Osterfeldstraße bedeutet die Baustelle ebenfalls Einschränkungen. Einmündungen und Grundstückszufahrten können zeitweise gesperrt sein. Der Fuß- und Radverkehr wird abschnittsweise über die Fahrbahn oder durch das jeweilige Baufeld geführt. Fußläufig sollen alle Grundstücke weiterhin erreichbar bleiben. (rei)