Ein Studentenpaar aus Eimsbüttel hat einen Wohnungskater adoptiert und dann braucht er doch Auslauf. Dieser Kater sucht dringend ein neues Zuhause mit Freigang.

Die beiden Grundschullehramt-Studierenden Luna Ono (23) und Matthies Waltner (21) müssen ihren Kater abgeben. Bei der Adoption wurde ihnen gesagt, er sei gesund, eine Hauskatze und verträglich mit anderen Katzen. Doch dann stellte sich heraus, dass „Urmel” unter einer Nervenkrankheit leidet und dringend Auslauf und Einzelhaltung braucht.

In seinem jetzigen Zuhause in Hoheluft/Eimsbüttel leidet der vierjährige Kater Urmel, da er in nur einem Zimmer wohnen kann, weil Luna Ono und Matthies Waltner auch noch einen anderen Kater und keinen Gartenzugang haben. Dementsprechend muss der Kater sogar Beruhigungsmittel einnehmen.

Er ist geimpft, kastriert, gechipt und umfassend von einer Tierärztin untersucht worden. Dabei wurde die Diagnose Felines Hyperästhesie-Syndrom (FHS) festgestellt. Dieses ist auch als Rolling Skin Syndrom bekannt. Laut Tierärztin würden seine derzeitigen Symptome (plötzliche Hautzuckungen, lautes Miauen und gestresstes Verhalten) nachlassen, sobald er artgerecht leben kann.

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Neues Zuhause für den „mausigen“ Kater gesucht

Luna Ono ist verzweifelt: „Er wurde jahrelang von seiner vorherigen Familie missverstanden und braucht jetzt ein Zuhause, das wirklich zu seinen Bedürfnissen passt, damit er endlich ankommen und wieder richtig aufblühen kann.” Normalerweise sei der Kater „super mausig” und liebe es, „auf meinem Schoß zu liegen am liebsten so nah wie möglich”. Er sei „unglaublich verschmust, lustig” und habe einen „ganz besonderen Charakter.”

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Im Freundes- und Bekanntenkreis fand sich niemand, der in der Lage war, Urmel aufzunehmen. Das Pärchen fragte auch im Tierheim an und versuchte es sogar mit Flyern. Alles vergeblich. Wer sich also in der Lage sieht, Urmel die richtigen Bedingungen bieten zu können, solle sich bei Luna Ono unter luna.ardt@gmail.com melden. (js)