Warum Impfgegner jetzt auf ein Wurm-Mittel setzen

Österreichs FPÖ-Chef Herbert Kickl macht in diesen Tagen mit obskuren Behandlungstipps von sich reden: Als Alternative zur Corona-Impfung empfiehlt er das Medikament Ivermectin – ein Mittel zur Entwurmung für Pferde und Schafe. Er ist nicht der einzige. Weltweit klammern sich Impfgegner an das Gerücht, die Parasiten-Arznei könnte helfen. Auch in Hamburg.

Die junge Mutter aus St. Pauli hat es „irgendwo im Internet gelesen“. Dass ein Krankenhaus in Südamerika große Erfolge im Kampf gegen Corona mit dem Anti-Wurmmittel Ivermectin verzeichnet hat. Sowohl bei der Prävention als auch bei der Behandlung von Covid-19. Auffinden lässt sich die angebliche Studie dazu im Internet allerdings nicht mehr. Für die Frau ist damit klar: „Google wird in Deutschland eben zensiert“, so ihre Worte.

Hamburg: Impfgegner vertrauen Wurm-Mittel mehr als der Spritze

Fakt ist: Ivermectin ist ein in der Tiermedizin eingesetztes Parasiten-Mittel, das weder in der EU noch in den USA für die Behandlung von Covid-19 zugelassen ist. Anfang 2020 hatte eine Studie der Universität Melbourne in Australien gezeigt, dass das Medikament in Zellkulturen die Last an Coronaviren um den Faktor 5000 senken kann. In einer Reihe weiterer kleiner Untersuchungen ergaben sich Hinweise, dass es weniger Symptome und eine schnellere Genesung geben könnte. Das Risiko, an Covid-19 zu versterben, könne sinken.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab kurz darauf eine Warnung aus: Alle bisherigen Studien hätten zu wenige Teilnehmer gehabt, um daraus einen wirksamen Nutzen des Medikaments abzuleiten. Auch der Aufbau der Untersuchungen sei zum Teil zweifelhaft und von schlechter Qualität gewesen.

USA: Zahlreiche Vergiftungen nach illegaler Einnahme des Wurm-Mittels

Zu diesem Schluss kommen auch Wissenschaftler der Klinik für Anästhesiologie des Universitätsklinikums Würzburg, die den Zusammenhang von Ivermectin und Covid-19 systematisch unter die Lupe nahmen. Ergebnis: Es gebe keine Hinweise darauf, dass Ivermectin den Zustand von Erkrankten verbessert oder die Zahl der Todesfälle reduziert – verglichen mit einer Standardbehandlung oder einem Scheinmedikament (Placebo), heißt es in einer Pressemitteilung. „Eine Sars-CoV-2-Infektion verhindern kann das Medikament nach den aktuell vorliegen Erkenntnissen nicht.“

Auch die Fachgruppe Covriin beim Robert-Koch-Institut kann nur einen „niedrigen Evidenzgrad“ für Ivermectin erkennen und sieht in seiner abschließenden Bewertung vor allem das „Risiko der schwerwiegenden Toxizität bei

unkontrollierter Anwendung“.

Trotz der Warnungen und Zugangsbeschränkungen versuchen offenbar viele Impfgegner, dennoch an das Mittel heranzukommen. In den USA kommt es deshalb immer wieder zu gefährlichen Überdosierungen. Die nationale Gesundheitsbehörde FDA berichtet von zahlreichen Vergiftungen, bei denen die Betroffenen Zitteranfälle und Halluzinationen bekamen. Die Patienten mussten mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Die FDA twitterte daraufhin: „Du bist kein Pferd. Du bist keine Kuh. Im Ernst, ihr alle. Hört auf!“

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

In den Hamburger Asklepios-Kliniken ist das Problem bisher noch nicht aufgetreten, was auch daran liegen mag, dass es in Deutschland noch schwieriger ist, an das Mittel zu gelangen. Auch am UKE sind bisher keine Vergiftungsfälle aufgetreten. Prof. Dr. Martin Scherer, Direktor des Institutes und Poliklinik für Allgemeinmedizin, erklärte: „Ivermectin ist ein wichtiges Medikament insbesondere in der Krätze-Behandlung. Seine Wirksamkeit in der Behandlung von Covid-19 konnte bisher nicht unter Beweis gestellt werden. Das Medikament weist eine hohe Toxizität auf und kann bei unsachgemäßer Einnahme zu Vergiftungen führen. Die Berichte von Vergiftungsfällen – gerade unter Impfgegnern – sind bekannt.“