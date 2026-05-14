Marode Köhlbrandbrücke: Gleich zwei XXL-Vollsperrungen – das müssen Autofahrer wissen

Die geplanten Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke wurden bereits im Februar angekündigt. Nun soll es losgehen und im gesamten Mai zu Sperrungen kommen.

An zwei Wochenenden im Mai ist die komplette Brücke gesperrt. Dies betrifft das Wochenende vom 15. Mai (ab 21 Uhr) bis zu dem 18. Mai um 5 Uhr sowie vom 22. Mai (ab 21 Uhr) bis zum 25. Mai um 5 Uhr.

Köhlbrandbrücke: Das sind die Umleitungsstrecken

In Richtung Westen ist eine Umleitung (U30) eingerichtet. Die Route führt von Roßdamm im Osten über den Neuhöfer Damm und den Rethedamm südwärts. Den Abschluss bilden die Vollhöfener Weiden und der Finkenwerder Ring bis zur Finkenwerder Straße.

Eine weitere Umleitung gibt es in Fahrtrichtung Osten (U40). Die Strecke verläuft exakt entgegengesetzt zur U30. Sie startet an der Finkenwerder Straße und führt über die Vollhöfener Weiden und die Waltershofer Straße nach Moorburg. Die Route endet schließlich über den Neuhöfer Damm am Roßdamm.

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Beide Strecken nutzen die Kattwykbrücke. Da dies eine bewegliche Hubbrücke ist, sollte man vorab die Sperrzeiten prüfen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Verkehrbehinderungen auch nach Vollsperrung

Doch damit nicht genug: Wegen Bauarbeiten kommt es nach den Vollsperrungen zu weiteren Behinderungen. Der Verkehr wird dann einspurig geführt und abschnittsweise jeweils auf die Gegenfahrbahn verlegt: Zunächst auf der Südseite von Montag, 18. Mai (5 Uhr), bis Freitag, 22. Mai (21 Uhr), anschließend auf der Nordseite von Montag, 25. Mai (5 Uhr) bis Sonntag, 31. Mai (22 Uhr).