Achtung, bundesweiter Rückruf: Ein großer Lebensmittel-Händler ruft einen Beeren-Mix zurück, in dem ein Krankheitserreger festgestellt wurde. Das müssen Verbraucher jetzt wissen.

Betroffen ist der tiefgekühlte „Beeren-Mix“ (300g) des Unternehmens Globus. Wie aus der offiziellen Warnung hervorgeht, wurden in dem Mix bei einer amtlichen Untersuchung Hepatitis-A-Erreger festgestellt. „Vom Verzehr des potentiell betroffenen Produkts wird aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos abgeraten“, heißt es in der Warnung.

Betroffenes Produkt sollte entsorgt werden

Konkret betroffen sind Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. September 2027 (EAN: 4304218430861). Der Beeren-Mix wurde in zwölf Bundesländern vertrieben – darunter auch in Hamburg. Wer das betroffene Produkt gekauft hat, sollte die Beeren entsorgen oder in einer Globus-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

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Das Hepatitis-A-Virus wird laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) entweder direkt von Mensch zu Mensch oder indirekt übertragen – etwa durch verunreinigte Lebensmittel. Das Virus kann eine akute Leberentzündung auslösen und hat dabei eine recht lange Inkubationszeit: So könnten erst bis zu vier Wochen nach der Infektion erste Symptome wie Müdigkeit, Übelkeit, Fieber oder eine Gelbfärbung von Haut und Augen auftreten. (mp)