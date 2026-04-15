Warnung: Diese Instant-Nudeln sollten Sie nicht essen!

Bundesweiter Rückruf für beliebte Instant-Nudeln: Behörden warnen vor einem erhöhten Schadstoffgehalt – Verbraucher sollten das Produkt auf keinen Fall verzehren.

Betroffen sind „Samyang Instant Nudeln Scharfes Huhn Carbonara Cup“ (80 Gramm). Wie aus der offiziellen Warnung hervorgeht, wurde in dem Produkt ein erhöhter Gehalt an Glycidol festgestellt. Eine Gesundheitsgefährdung könne daher „nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden“, heißt es.

Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass das Produkt einen erhöhten Gehalt an Glycidol aufweist. lebensmittelwarnung.de Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass das Produkt einen erhöhten Gehalt an Glycidol aufweist.

Konkret betroffen sind Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. August 2026 und der Chargennummer HW3. Verbraucher werden dringend gebeten, die Nudeln nicht zu essen. Stattdessen können sie das Produkt im Geschäft zurückgeben – der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

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Glycidol gilt als potenziell krebserregend und genotoxisch. Es entsteht als Kontaminante bei der Verarbeitung von pflanzlichen Fetten und Ölen.