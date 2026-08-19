Am Montag hatten die Warnstreiks in den deutschen Seehäfen begonnen. Jetzt wurden sie unterbrochen. Nächste Woche soll weiterverhandelt werden.

Hafenarbeiter demonstrieren vor dem Gelände des HHLA Container Terminal Burchardkai in Hamburg. Ulrich Perrey/dpa

Die 24-stündigen Warnstreiks von Hafenarbeitern in sechs deutschen Seehäfen sind beendet worden. Das sagte Co-Verhandlungsführerin Sylvi Krisch von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi).

Die Warnstreiks betrafen die Seehäfen Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Brake und Emden.

Streit um Tarifvertrag: Verdi rief zu Warnstreik auf

Anzeige

Zu den befristeten Arbeitsniederlegungen war es gekommen, weil Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) über einen neuen Tarifvertrag streiten. Verdi zufolge beteiligten sich rund 5000 Beschäftigte an den Warnstreiks. Der Umschlag von Gütern in den Häfen verzögerte sich teils.

Das könnte Sie auch interessieren: Voller Überraschungen: Bei Tageslicht rund um die Reeperbahn

Die Verhandlungen sollen am Montag und Dienstag kommender Woche in Hamburg fortgesetzt werden, wie die Tarifparteien mitteilten. (dpa)