Warnstreik verengt Elbtunnel – Vollsperrung der A7 folgt

Auf der A7 in Hamburg wird es ab Freitagmorgen besonders eng werden. Grund ist ein Warnstreik bei der Autobahn GmbH. Am Abend beginnt eine Vollsperrung der Autobahn, der ein weiterer Warnstreik folgt.

Autofahrer im Raum Hamburg müssen sich auf ein besonders schwieriges Wochenende einstellen. Wegen eines Warnstreiks in der Betriebszentrale des Elbtunnels ab Freitagmorgen und einer am Abend beginnenden Vollsperrung der A7 erwartet die Polizei erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen bis Dienstagmorgen.

Vollsperrung der A7 in der Nacht

Der Warnstreik bei der Autobahn GmbH hat zur Folge, dass im Elbtunnel sowie in den Lärmschutztunneln Stellingen und Schnelsen jeweils eine Spur pro Richtung weniger zur Verfügung steht. Im Elbtunnel können normalerweise jeweils drei Spuren in Richtung Hannover und Flensburg befahren werden, ab 6 Uhr sind es nur zwei.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Pflege bis in den Tod: Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf

Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf Hamburgs Wirtschaft im Check: Wo es brummt – und wo es knirscht

Wo es brummt – und wo es knirscht Sex im Alter: Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki

Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli

Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Pete Doherty kommt nach Hamburg – Tickets zu gewinnen! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Ab 22 Uhr am Abend wird die Autobahn wegen Bauarbeiten komplett gesperrt, und zwar zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld. Die A7 und der Elbtunnel sollen am Montag bis 5 Uhr wieder freigegeben werden. Doch dann soll bereits ein weiterer Warnstreik bei der Autobahn GmbH begonnen haben. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll die Arbeit bis Dienstag um 6 Uhr ruhen. Das bedeutet, auf der A7 geht 96 Stunden lang nur wenig oder gar nichts.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorzeige-Radweg von Rahlstedt nach einem Monat hinüber: Stadt reagiert

Die Polizei rät, auf die Bahn umzusteigen. In einigen Zügen dürfte es am Samstag voll werden, denn um 17.30 Uhr empfängt der FC St. Pauli den Bundesligisten Werder Bremen zu einem Heimspiel im Millerntor-Stadion. Es werden rund 30.000 Besucher erwartet. (dpa/mp)