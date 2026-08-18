Im Hamburger Hafen wird gestreikt. Worum es den Beschäftigten geht.

Hafenarbeiter am Containerterminal Burchardkai. In der Nacht hat im Hafen ein Warnstreik begonnen. Bodo Marks/dpa

Mit Beginn der Nachtschicht hat im Hamburger Hafen ein 24-stündiger Warnstreik begonnen. Das teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit.

Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Verdi hatte das jüngste Angebot des Arbeitgeberverbands ZDS zurückgewiesen.

Warnstreik im Hamburger Hafen – Verdi fordert 8,2 Prozent mehr Lohn

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Die Gewerkschaft fordert für die rund 11.000 Beschäftigten in Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Emden, Brake und Wilhelmshaven 8,2 Prozent höhere Stundenlöhne als bislang, mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde.

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Nach Ankündigung der Gewerkschaft betrifft der Warnstreik in Hamburg die vier großen Containerterminals des Hafens. Am Dienstag hat Verdi um 9 Uhr eine Demonstration am Containerterminal Burchardkai geplant. Verdi hat außerdem zu Warnstreiks in fünf weiteren Seehäfen aufgerufen. (dpa/mp)