Achtung, heute Warnstreik in Hamburgs Einzelhandel – diese Läden sind betroffen

Im Hamburger Einzelhandel kommt es am heutigen Freitag zu einem Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte von Zara, H&M in der Spitalerstraße, H&M Logistik sowie IKEA dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

Hintergrund ist die erste Tarifrunde am 24. April, in der die Arbeitgeber für die rund 90.000 Beschäftigten in Hamburg kein Angebot vorgelegt hatten. Mit dem Warnstreik will Verdi nun den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen.

Warnstreik im Hamburger Einzelhandel – das fordert Verdi

Die Gewerkschaft fordert 7 Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro monatlich sowie 14,90 Euro pro Stunde für die unteren Entgeltgruppen. Für Azubis werden 150 Euro mehr verlangt, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

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„Ohne Angebot in eine Verhandlung zu gehen, ist keine Grundlage für ernsthafte Tarifverhandlungen“, sagt Heike Lattekamp, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin. Die Beschäftigten stünden unter dem Druck steigender Preise und niedriger Löhne.

„Viele Beschäftigte müssen jeden Euro umdrehen“

Auch aus der Belegschaft kommt Kritik. „Im Einzel- und Versandhandel werden Jahr für Jahr Milliardengewinne erzielt, während viele Beschäftigte jeden Euro umdrehen müssen“, sagt Tatjana Carra von H&M Logistik. Der Handel als Gesamtbranche erzielte in Deutschland 2025 laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts Destatis einen Umsatz von rund 2,52 Billionen Euro.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 11. Mai angesetzt. Verdi erwartet dann ein deutlich verbessertes Angebot. (mp)