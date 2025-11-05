Minutenlanges Sirenen-Geheul in Hamburgs Süden: Das steckt dahinter

Lautes Sirenen-Geheul hat am frühen Mittwochmorgen die Einwohner Wilhelmsburg aufgeschreckt. Um 5.40 Uhr wurde es laut – und wollte gar nicht mehr leise werden. Die Polizei gab kurz darauf per Twitter Entwarnung.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes mitteilte, war die Brandmeldeanlage einer Firma im Hafen an der Straße Blumensand ausgelöst worden, weil es beim Verladen eines Güterwaggons zu einer verstärkten Rauchentwicklung gekommen war.

Sirenen-Geheul am frühen Morgen entpuppt sich als Fehlalarm

„Ein Fehlalarm“, wie der Sprecher betonte. Viele Anwohner hätten die Signale mit den Hochwasser-Warnsirenen verwechselt. Bei der Polizei gingen zahlreiche Anrufe besorgter Bürger ein. Die Beamten konnten schnell Entwarnung geben. Um 6.06 Uhr war es wieder ruhig – für viele aber sicher mit dem Schlaf vorbei. (mp)