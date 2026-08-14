Dürre, Trockenheit und Hitze im Norden: Laut dem Deutschen Wetterdienst kommen bald Hoffnungsschauer.

Laut dem DWD sind die Böden in Teilen Deutschlands derzeit ungewöhnlich stark ausgetrocknet. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Der Sommer 2026 ist heiß und vor allem eins: trocken. Das hat Auswirkungen auf die Natur und die Landwirtschaft, und die Waldbrandgefahr ist hoch. Außerdem führten die geringen Niederschläge zu einer extremen Niedrigwasserlage in Flüssen und im Grundwasser.

Meteorologe Niklas Anczykowski vom Deutschen Wetterdienst berichtet auf MOPO-Nachfrage über eine sehr „niederschlagsarme Phase, in der wir uns befinden“. Jedoch kann er in seinem Ausblick auf die nächste Woche ein wenig Hoffnung für Landwirte geben.

Bereits ab dem Wochenende kommen kleine Schauer und Gewitter von Westen auf Hamburg zu. Diese seien aber im klassischen Sinne eher „Tropfen auf den heißen Stein und erst mal noch nicht der große Wurf.”

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Nächste Woche kommt das atlantische Tief

Etwas spannender werde es dann nächste Woche. Nach aktuellem Stand komme ab Mitte der kommenden Woche mehr Niederschlag nach Norddeutschland, von dem auch Hamburg was abbekommen könnte. Ende der Woche sei die Wahrscheinlichkeit noch höher.

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Da Dürre nicht nur vom mangelnden Regen kommt, sondern auch mit den hohen Temperaturen einhergeht, kann Meteorologe Anczykowski auch hier ähnliche Aussichten geben. Nach einem sommerlichen Samstag, mit etwa 28 Grad in Hamburg folgen vergleichsweise kühlere Tage mit leicht über 20 Grad. Dieser Trend halte sich im Laufe der nächsten Woche. (js)