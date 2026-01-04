Wann gab es zuletzt so viel Schnee in Hamburg? Und wie lang bleibt’s noch weiß?

Die Straßen sind zugeschneit, die Autos unter einer dicken Schneeschicht begraben und die Bäume ächzen unter ihren Lasten: Schnee und Eis haben Hamburg an diesem Wochenende voll im Griff, vor allem im Bahnverkehr kommt es zu Verspätungen und Ausfällen, einige Busse rutschten in den Graben. Gleichzeitig holten viele Hamburger ihre verstaubten Schlitten raus und rodelten fröhlich im Schnee. Das gab’s ja schon ewig nicht mehr, lautet die einhellige Meinung – aber seit wann genau?

15 Zentimeter Schnee seien am Sonntagmorgen am Flughafen in Fuhlsbüttel gemessen worden, sagt Leonard Benedikt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD): „So etwas passiert aufgrund der globalen Temperaturen nicht mehr so oft, das hatten wir in den vergangenen Jahren selten.“

Wetter in Hamburg: Wann gab es zuletzt so viel Schnee?

Die vergangenen Winter seien in Hamburg eher „schneearm“ gewesen: Im Dezember 2023 wuchs die Schneedecke nur auf knapp zehn Zentimeter, im Jahr 2024 war es noch weniger.

„Mehr als 15 Zentimeter hatten wir hier zuletzt im Dezember 2010“, sagt Benedikt. „Einige erinnern sich bestimmt noch. Damals lagen sogar 25 Zentimeter Schnee, also nochmal deutlich mehr als das, was wir bislang haben.“ Aber wer weiß – in den nächsten Tagen erwartet der DWD immerhin noch weitere Schneefälle. Dafür sorgen kalte, polare Luftmassen.

Ein historischer Winter sei das bis zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht, betont der Meteorologe. „Wir sind solche Schneemassen aufgrund der letzten Jahren nur nicht mehr gewöhnt.“ Benedikt erinnert an den wirklich historischen Winter von 1978/1979 mit einer Schneekatastrophe in Höhe von 67 Zentimetern. „Bis in die 60er Jahre kam es auch immer mal vor, dass die Temperaturen im Norden auf bis zu -30 Grad sanken.“ Dagegen hören sich die einstelligen Minus-Temperaturen für die kommenden Tage ja fast schon mollig warm an.

Auch wenn es bisher nicht für einen Rekord reicht: Bis mindestens Mitte der Woche bleibt uns die weiße Pracht erhalten. Der DWD rechnet mit Dauerfrost und neuen Schneefällen.