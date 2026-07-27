Der Vorstand des Internationalen Maritimen Museums verrät, was ihn an Hamburg begeistert, worüber er sich ärgert – und warum er heimlich Quizshows liebt.

Der gelernte Schifffahrtskaufmann Peter Tamm jun. (58) ist Chef des Internationalen Maritimen Museums im Kaispeicher B an der Koreastraße. picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress

Peter Tamm ist Vorstand des Internationalen Maritimen Museums in der HafenCity. Der 58-Jährige mag Krabbenbrötchen, Quizshows und die Elbvororte. Allerdings ärgert er sich über den Zustand der Hamburger Straßen.

1. Sie können einen Tag alles in Hamburg entscheiden – worum kümmern Sie sich zuerst Ich würde sofort die Straßen befahrbar machen und Planungsprozesse beschleunigen und nach Logik entscheiden. Das würde den Alltag vieler Menschen, die dieses bezahlen, spürbar verbessern.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? An der Elbe in Teufelsbrück, besonders morgens und natürlich am Maritimen Museum gegenüber der Speicherstadt.

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3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Das Walross Antje – wegen seiner Klarheit, Haltung und seines norddeutschen Humors.

4. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran? Dass Hamburger kühl sind. Stimmt nur auf den ersten Blick – danach sind sie oft überraschend herzlich.

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5. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste? Die Elbvororte – weil dort urbanes Leben, Kultur und Nachbarschaft wunderbar zusammenpassen.

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6. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Zeit mit Familie und Freunden, gute Gespräche und ein Spaziergang an der Elbe.

7. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür? Quizshows – besonders dann, wenn ich vor dem Fernseher mitrate.

8. An welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss? Auf einer Parkbank – klassischer geht es kaum.