Der Südwesten von Frankreich steht seit knapp einer Woche in Flammen, es herrscht Chaos. Ein Beitrag des französischen Politikers Jordan Bardella sorgt im Netz jetzt für Empörung.

In Frankreich und Spanien lodern riesige Waldbrände, wie in diesem Pinienwald bei Cotignac. picture alliance / abaca | Durand Thibaut/ABACA

Seit fast einer Woche lodern in Südfrankreich massive Waldbrände: Etliche müssen ihr Zuhause verlassen, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, auf den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos von flüchtenden Tieren. Währenddessen sorgt ein Beitrag des französischen Politikers Jordan Bardella im Internet für Spott und Empörung.

Seit Mittwoch vergangener Woche haben die Flammen bereits eine Fläche von rund 42.000 Hektar zerstört. Das entspricht mehr als die Hälfte der Stadt Hamburg. Laut Medienberichten mussten circa 220.000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Touristen in Sicherheit gebracht werden.

Frankreich: Besonders der Südwesten ist von starken Bränden betroffen

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Besonders stark betroffen ist der Südwesten des Landes, wo die Flammen sich auf Bordeaux zubewegen, aber auch das südöstliche Département Var. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von dem größten Brand seit dem Zweiten Weltkrieg.

In diesem Chaos meldete sich auch Jordan Bardella auf „X“ (früher Twitter) zu Wort. Der 30-Jährige ist Chef der rechtspopulistischen und EU-Gegner-Partei „Rassemblement National“ (RN). Er ist oft in den Medien präsent und gilt als eloquent, im Beliebtheits-Ranking französischer Politiker rangiert er sogar oft vor der Fraktionsvorsitzenden Marine le Pen. Kurzzeitig war er sogar im Gespräch als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2027 – das will jetzt allerdings doch Le Pen übernehmen, trotz ihrer kürzlichen Verurteilung vor Gericht.

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Jordan Bardellas Post auf Twitter sorgt für Spott und Empörung

„Das sind schreckliche Bilder“, kommentierte Bardella jetzt. „Unsere Gedanken gelten den Urlaubern, die diesen Moment sehnsüchtig erwartet hatten und nun hilflos dastehen, ebenso wie den Feuerwehrleuten, die bei der Bekämpfung der Brände bereits einen hohen Preis gezahlt haben.“

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Terribles images du Cap Ferret ou de Lacanau en proie aux flammes.



Pensées pour les vacanciers qui attendaient ce moment avec impatience et se retrouvent aujourd’hui démunis, comme pour les pompiers qui ont déjà payé un lourd tribut face aux incendies.



Le gouvernement ne… https://t.co/1wIj1tRIzY — Jordan Bardella (@J_Bardella) July 24, 2026

Unter seinem Beitrag tummeln sich inzwischen fast 1000 Kommentare, die meisten davon bringen ihren Unglauben zum Ausdruck, dass sich Bardella an erster Linie an die Touristen wandte. „Was ist mit den Anwohnern?“, schreibt eine Nutzerin. „Die Anwohner und ihre verbrannten Häuser bedanken sich bei dir“, ein anderer. „Er wendet sich vor allem an seine Bourgeoisie-Wählerschaft“, kommentiert ein anderer spöttisch.

Streit um die Aufstockung für die Feuerwehr- und Rettungsdienste

Dazu kommt: Französische Medien hatten erst kürzlich berichtet, dass die Abgeordneten des „Rassemblement National“ in den Haushaltsberatungen gegen Änderungsanträge linker Abgeordneter gestimmt hatten, die auf die Aufstockung der Mittel für die „Services Départementaux d'Incendie et de Secours“ (SDIS) abzielten. Das sind die Feuerwehr- und Rettungsdienste der Départements.

Die Änderungsanträge sollten den SDIS zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, insbesondere um den chronischen Personalmangel zu bekämpfen und den Schutz der Einsatzkräfte vor Ort zu verbessern. Dass Bardella sich jetzt bei den Feuwehrleuten für ihren Einsatz bedankte, erscheint vielen als besonders zynisch. „Guignol“, kommentiert ein Nutzer – die französische Version vom deutschen Kasper.