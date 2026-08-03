Ein Höhepunkt der Reise fällt kurzfristig aus: Wegen der Waldbrände muss die „AIDAsol“ ihre Route ändern. Was das für die Passagiere bedeutet.

Die „AIDAsol“ fährt auf der Elbe vor Hamburger Containerkränen (Archivbild). picture alliance / imageBROKER | Günter Gräfenhain

Kein Stopp in Bordeaux! Die „AIDAsol” muss ihren geplanten Besuch in der französischen Metropole kurzfristig absagen. Der Grund: die anhaltenden Waldbrände in der Region.

Um die Sicherheit der Passagiere nicht zu gefährden und die örtliche Infrastruktur nicht zusätzlich zu belasten, habe sich „AIDA Cruises” in Abstimmung mit den örtlichen Behörden gegen den Anlauf entschieden, wie das Onlineportal „Kreuzfahrt Aktuelles” zuerst berichtete.

AIDAsol muss Besuch absagen: Seetag statt Bordeaux

Anzeige

Statt am 3. August über die Garonne bis ins Stadtzentrum von Bordeaux zu fahren, verbringt das Kreuzfahrtschiff den Tag auf See. Anschließend legt die „AIDAsol” vom 4. auf den 5. August über Nacht in der französischen Hafenstadt Cherbourg an.

Die Gäste an Bord wurden bereits informiert, das Ausflugsprogramm entsprechend angepasst. Das Schiff verließ den Hamburger Hafen am 26. Juli und soll diesen nach Stationen in Falmouth, Gijón und Cherbourg am 7. August wieder anlaufen.

Anzeige

Kreuzfahrtschiffe deutscher Reedereien laufen Bordeaux nur selten an: Die Fahrt bis ins Zentrum ist nur für vergleichsweise kleine Schiffe möglich – die „AIDAsol” gehört dazu. (mp)