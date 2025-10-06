Wahl der besten Bars in Deutschland: Hamburg räumt zwei Titel ab

Die deutsche Barszene hat ihre Besten gefunden: Bei den Mixology Bar Awards 2026 räumen auch zwei Locations aus Hamburg ab. Der große Gewinner aber kommt aus Berlin.

Die Mixology Bar Awards haben die besten Bars im deutschsprachigen Raum gekürt – und Hamburg ist erneut ganz vorne dabei. Als „Neue Bar des Jahres“ wurde „Nick & Nora“ in Winterhude prämiert. Die Jury lobte das Konzept und die kreative Cocktailkultur.

Bereits zum zweiten Mal in Folge holte sich außerdem die südostasiatisch inspirierte Bar „Jing Jing“ in Eimsbüttel den Titel „Restaurant-Bar des Jahres“.

Berliner Bar „Green Door“ gewinnt gleich zwei Preise

In der wichtigsten Kategorie „Bar des Jahres“ siegte zum zweiten Mal die Bar „Green Door“ in Berlin-Schöneberg. Das Team rund um Maria Gorbatschova wurde zugleich als „Barteam des Jahres“ ausgezeichnet.

Die stilvolle American Bar mit ihrem langen Holztresen liegt in der Hauptstadt unweit des Nollendorfplatzes, mitten im traditionsreichen queeren Ausgehviertel rund um die Motzstraße. Seit 2007 zeichnet das Fachmagazin „Mixology“ mit den Awards herausragende Leistungen der Barbranche aus.

München und Köln glänzen ebenfalls

In München sicherte sich die Hotelbar „Ory“ im „Mandarin Oriental“ erneut den Titel „Hotelbar des Jahres“. Nur wenige Schritte vom Hofbräuhaus entfernt gilt sie als feste Größe in der deutschen Barkultur. Als „Bar-Institution“ wurde das Berliner „Buck & Breck“ geehrt. Dort arbeitet auch der „Bartender des Jahres“, Vito Nicotra.

Die kreativste Barkarte kommt aus Köln: Die minimalistische Bar „Zest and Spice“ überzeugte mit einem ungewöhnlichen Konzept. Ihre Karte ordnet Drinks Farben zu – Gelb steht für fruchtig, Rot für kräftig, Braun für nussig und Blau für spritzig. So sollen Gäste animiert werden, neue Geschmackserlebnisse zu entdecken. (dpa)