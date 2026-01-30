Eine Frau rast mit ihrem Audi gegen einen Laternenmast: Der Wagen ist komplett zertrümmert, doch die Fahrerin bleibt unverletzt. Immer weniger Menschen werden bei Unfällen verletzt, auch, weil die Fahrzeuge sich verändert haben. Ein Experte erklärt, warum die Autos immer sicherer werden – und worauf Kunden beim Kauf unbedingt achten sollten.

Von dem Audi blieb am Mittwoch nur ein Haufen Schrott: Keine Scheibe ist unversehrt, kein Sitz steht mehr da, wo er hingehört. Der Wagen ist schwer gezeichnet von dem Unfall in Winterhude – im Gegensatz zu seiner Fahrerin, die auf wundersame Weise unverletzt blieb. Glück oder technischer Fortschritt?