Ein Eurocity aus Kopenhagen auf dem Weg nach Hamburg.

Ein Eurocity auf der Fahrt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Waffenschmuggel im Zug? Polizei filzt kompletten Eurocity aus Hamburg

Hinweise auf Menschen mit Schusswaffen in einem Eurocity-Zug haben in Schleswig-Holstein für Wirbel gesorgt.

Die Beamten hatten einen mit 200 Passagieren besetzen Zug in Neumünster angehalten und den Bahnhof gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Eine Sprecherin bestätigte der MOPO, dass der Zug am Hamburger Hauptbahnhof gestartet war. Polizisten durchsuchten den Zug, konnten jedoch nichts Verdächtiges finden. Anschließend sei der Zug nach Dänemark weitergefahren.

Während des Einsatzes durfte kein andere Zug den Bahnhof passieren. Auf den Bahnsteigen wartende Reisende mussten den Bahnhof verlassen. Zeitweise hatte die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Nacht teilte die Bahn dann mit, dass die Streckensperrung aufgehoben sei – der Zugverkehr werde wieder aufgenommen. Es könne aber noch zu Verspätungen kommen. (dpa/prei)

