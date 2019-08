Wacken Open Air: Nach der Unwetter-Räumung gibt's heute ein verrücktes Highlight

Wacken -

Bereits zum 30. Mal ist es soweit: Tausende Metal-Heads pilgern nach Wacken im Kreis Steinburg, um eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt zu zelebrieren. Während des ersten August-Wochenendes ist auf dem Gelände jede Menge los. Die MOPO informiert Sie hier über alle wichtigen Ereignisse der diesjährigen Auflage des Wacken Open Air.



Wacken 2019 im Livestream: Heute Abend gibt's ein verrücktes Highlight

Alle, die nicht live beim Wacken Open Air 2019 dabei sind, können zumindest die Konzerte mitverfolgen: Unter stream.wacken.com werden einige Highlights live übertragen, Los geht es am Donnerstag um 14.30 Uhr mit der Band „Skyline“ (Faster-Stage). Im Anschluss gibt’s die Bands „Beyond the Black“ (15.45 Uhr, Harder-Stage), Krokus (17 Uhr, Faster-Stage), Hammerfall (18.30 Uhr, Harder-Stage) und Airbourne (20 Uhr, Faster-Stage) zu sehen.



Ein Highlight versprechen die Veranstalter für 22 Uhr: Da tritt die Band Sabaton mit der größten und aufwändigsten Show ihrer Bandgeschichte auf. Das Verrückte: Die Band bespielt zwei Bühnen gleichzeitig!

Fans sind da! Wacken 2019 kann losgehen



Seit Donnerstagabend sind alle Campingflächen rund um das Veranstaltungsgelände des Wacken Open Airs voll belegt, so dass bereits das Befüllen von Ausweichflächen begonnen hat. Die Anreise verlief für die Metalheads nicht ganz so reibungslos wie zu Wochenbeginn - auf den nach Wacken führenden Straßen kam es zu einigen Staus, die mit erheblichen Wartezeiten verbunden waren.

Gewitter wieder abgezogen: Besucher dürfen zurück aufs Gelände



Nach dem Unwetter-Alarm beim Wacken Open Air gibt es jetzt wieder Entwarnung. Nachdem die Metal-Fans das Wackinger Village und den Bereich vor einer Bühne verlassen sollten und in ihren Fahrzeugen Schutz suchen mussten, dürfen sie nun wieder zurück. Das Gewitter zog knapp am Gelände vorbei, die Ausläufer waren kurz zu spüren. Der abgebrochene Auftritt der „Wacken Firefighters“ soll wiederholt werden.

Unwetter beim Wacken Open Air 2019: Festival-Gelände geräumt



Unwetter-Alarm auf dem Wacken Open Air: Das Festivalgelände musste am Mittwochabend teilweise geräumt werden.. Im Wackinger Village und im Bereich vor einer Bühne wurden die Fans aufgefordert, das Gelände zu verlassen und in den Fahrzeugen Schutz zu suchen. Das teilte die Polizei mit. Diese beiden Bereiche waren für die Besucher bereits zugänglich, das übrige Gelände wird am Donnerstag eröffnet.



Betroffen war auch der Auftritt der legendären „Wacken Firefighters“: Die Show der örtlichen Feuerwehrkapelle gilt als inoffizieller Auftakt des Festivals. Sie wurde nach dem dritten Lied abgebrochen. Eine offizielle Unwetterwarnung gab es zunächst nicht. Der Campingplatz war nicht betroffen.

Rentner rocken Wacken – Wenn das Altersheim ausfahrt hat



Auch 13 Bewohner eines Seniorenheims machen sich auf den Weg nach Wacken. Bereits zum sechsten Mal sind die Bewohner der Seniorenresidenz „Haus am Park“ aus Heide (Schleswig-Holstein) mit dabei, bei dem Weltweit größtem Metal-Festival.



„Wir bekommen jetzt die Generation Heavy-Metal ins Heim“, erklärt die Hauswirtschaftsleitung der Residenz, Susann Kroos. Weil einer ihrer Bewohner unbedingt mal das Festival sehen wollte, schenkte sie ihm die Ausfahrt zum Geburstag. Aus einer Fahrt wurden mehrere, immer mehr Rentner nehmen an dem Ausflug teil.

So wird das Wacken-Wetter

Alles eitel Sonnenschein, oder wird es schmuddelig? Ein Blick auf den Wetterradar verrät: Am Mittwoch und Freitag ist die Regenprognose derzeit bei 80 Prozent. Droht sogar ein richtiges Desaster, wie 2017 als das Festival im Schlamm und Matsch versank? Nicht ganz, denn die Prognose für Donnerstag, Sonnabend und Sonntag verspricht überwiegend sonniges Wetter und eine Regenwahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Genug Zeit also, um nach den möglichen Regentagen die Klamotten zu trocknen.

Der „Metal-Train“ ist eingetroffen – mit 800 Fans an Board

Ebenfalls am Mittwochmorgen eingetroffen ist der Metal-Train. Von München über Frankfurt und Köln sammelte der Zug in der halben Republik begeisterte Fans auf. Den Festivalbesuchern standen während der Fahrt ein Schlafwagen, ein Barwagen, sowie ein DJ-Programm zur Verfügung. Am Endbahnhof Itzehoe angekommen ging es für die Fans in Bussen weiter bis auf das Festivalgelände. Zwei Personen seien wegen schlechten Benehmens aus dem Zug geflogen.

Hauptstraße in Wacken für Autoverkehr gesperrt

Bereits am Mittwoch, dem zweiten „inoffiziellen“ Wacken-Tag sind schon fast alles Metal-Fans eingetroffen, nämlich 70 Prozent. Das berichtete die zuständige Polizei Itzehoe. Die Anreise bisher verläuft ruhig, allerdings musste bereits Dienstagnachmittag die Hauptstraße in Wacken für den Autoverkehr gesperrt werden. Sie war überlastet.

Tausende Heavy-Metal-Fans sind schon in Wacken angekommen

Die Wiesen rund um das 1800-Einwohner-Dorf waren am Dienstag bereits gut gefüllt. Viele Heavy-Metal-Fans reisten früher an als in den Vorjahren. Bei Sonnenschein ist die Stimmung laut Polizei und Veranstaltern friedlich.



„Bislang gestaltet sich das Ganze entspannt“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Anreise zum Festival sei am Dienstag reibungslos verlaufen, größere Staus habe es nicht gegeben.



Seit Dienstagfrüh seien bereits 37 Prozent der Campingflächen belegt und gut 20.000 Besucher auf dem Gelände, teilte die Polizei mit. „Offenbar haben sich viele Festivalbesucher dazu entschlossen, ihren Aufenthalt in Wacken nicht ausschließlich auf die Dauer der eigentlichen Veranstaltung zu beschränken, sondern ihn um ein paar Tage zu verlängern.“

Helmut-Schmidt-Flughafen wieder Wacken-Airport

Die ersten Wacken-Fans sind am Hamburger Airport gelandet. Mehrere Tausend folgen. Michael Penner Foto:

Der Hamburger Flughafen nennt sich auch in diesem Jahr anlässlich des Festivals für ein paar Tage „Wacken Airport“. Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport: „Die vielen tausend Wacken-Fans aus aller Welt und die anreisenden Bands sorgen hier für eine einmalige Stimmung“. Doch wie sieht das genau aus?

Vor einer Fotowand können sich Wacken-Fans fotografieren lassen, zum chillen läd der Wacken-Strandkorb in der Ebene 1 ein. Zudem werden Wacken-Medi-Kits verteilt. Darin: Ohropax, Pflaster und Aspirin. Viele der Airport-Mitarbeiter haben sich für die Zeit der An- und Abreise sogar extra in Schale geschmissen. Mit Shirts mit der Aufschrift „Wacken Airport – We care for you“ („Wacken Airport – wir kümmern uns um dich“) signalisieren die Flughafenmitarbeiter den Gästen ihre Hilfsbereitschaft.

Von den etwa 19.000 ausländischen Gästen kommen jedes Jahr etwa 4000-5000 Gäste am Hamburger Flughafen an. Von dort geht es weiter mit der Bahn zum Hauptbahnhof und dann in die Regionalbahn nach Itzehoe.