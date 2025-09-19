Niemand kennt sich mit dem weiblichen Geschlecht so gut aus wie sie: Vom 18. bis zum 20. September kommen die führenden Experten Europas zum großen Vulva-Kongress in Hamburg zusammen. Sie sprechen über die Klitoris, Schamlippen, Veränderungen des „Untenrum“ im Laufe des Lebens einer Frau und natürlich über Krankheitssymptome. Die MOPO sprach mit der Hamburger Professorin Linn Wölber, die den Kongress veranstaltet, über Mythen, Geheimnisse und Irrtümer.

MOPO: Frau Professor, ist es ein Zufall, dass der Vulva-Kongress in der Rotlichtstadt Hamburg stattfindet?

Linn Wölber (lacht): Nein. Das liegt an mir. Ich bin die aktuelle Präsidentin des European College for the Study of Vulval Disease. Der Kongress findet immer am Wirkungsort des Präsidiums statt.