Sie wollten sich entspannen und hatten im Anschluss eine Menge Ärger: Zwei Frauen aus Leipzig wurden im Juli von einem Spanner nackt in der Sauna fotografiert. Sie riefen die Polizei, es folgte ein Gerichtsverfahren – mit keinerlei rechtlichen Konsequenzen für den Mann. Gegen diese Ungerechtigkeit wollen die beiden Frauen etwas tun. Das könnte auch für Hamburger Saunen entscheidend sein – denn hier gibt es noch weitaus größere Probleme als „nur“ Handys.





