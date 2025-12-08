mopo plus logo
In Leipzig wurden zwei Frauen nackt in der Sauna fotografiert. So ein Verhalten hat in der Regel keine rechtlichen Konsequenzen (Symbolbild) Foto:  Christin Klose/dpa-tmn

paidSpanner in der Sauna? Das sagt Bäderland

Sie wollten sich entspannen und hatten im Anschluss eine Menge Ärger: Zwei Frauen aus Leipzig wurden im Juli von einem Spanner nackt in der Sauna fotografiert. Sie riefen die Polizei, es folgte ein Gerichtsverfahren – mit keinerlei rechtlichen Konsequenzen für den Mann. Gegen diese Ungerechtigkeit wollen die beiden Frauen etwas tun. Das könnte auch für Hamburger Saunen entscheidend sein – denn hier gibt es noch weitaus größere Probleme als „nur“ Handys.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

