Vorsicht, Steine in der Dose! Dringender Rückruf bei Edeka

Rückruf bei Edeka: Ein Hersteller warnt vor dem Verzehr seiner braunen Linsen. In den Dosen könnte neben den Hülsenfrüchten noch etwas anderes zu finden sein.

Die Firma Italia Meal ruft deutschlandweit 400-Gramm-Dosen „Edeka Bio Braune Linsen“ zurück. Betroffen sind Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2028 und 31.05.2028, da sie Steine enthalten könnten, teilte die Supermarktkette Edeka mit. Aus Vorsicht rät das Unternehmen vom Verzehr der Linsen ab.

Kundinnen und Kunden, die diese Dosen mit den genannten Daten gekauft haben, können sie auch ohne Kassenbon zurückgeben, erklärte das in Hamburg ansässige Unternehmen. Die Artikel wurden bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. (dpa/mp)