mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Edeka Logo an einem Supermarkt

Bei der Supermarktkette „Edeka“ gibt es einen dringenden Rückruf. (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER | Joko

Vorsicht, Steine in der Dose! Dringender Rückruf bei Edeka

kommentar icon
arrow down

Rückruf bei Edeka: Ein Hersteller warnt vor dem Verzehr seiner braunen Linsen. In den Dosen könnte neben den Hülsenfrüchten noch etwas anderes zu finden sein.

Die Firma Italia Meal ruft deutschlandweit 400-Gramm-Dosen „Edeka Bio Braune Linsen“ zurück. Betroffen sind Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2028 und 31.05.2028, da sie Steine enthalten könnten, teilte die Supermarktkette Edeka mit. Aus Vorsicht rät das Unternehmen vom Verzehr der Linsen ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorbild für Hamburg? In diesem Bezirk soll das Parken revolutioniert werden

Kundinnen und Kunden, die diese Dosen mit den genannten Daten gekauft haben, können sie auch ohne Kassenbon zurückgeben, erklärte das in Hamburg ansässige Unternehmen. Die Artikel wurden bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test