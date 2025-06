Vorsicht, Fahrradsternfahrt! Am Sonntag wird’s eng in Hamburg – Polizei warnt

Am Sonntag findet in Hamburg eine Fahrradsternfahrt statt: Auf fünf Hauptrouten werden Tausende von Fahrradfahrern sich dem Jungfernstieg nähern, wofür die Polizei Hamburg einige Straßen sperrt.

Die Fahrradsternfahrt 2025 steht unter dem Motto „Mobilitätswende wichtiger denn je!“ Einige der Strecken beginnen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die meisten Züge starten aber in Hamburg. Teilnehmende können beispielsweise in Neumünster, Itzehoe, Stade, Wedel oder in Lüneburg starten. Alle Fahrstrecken führen durch ganz Hamburg hindurch bis zum Jungfernstieg, wo die Sternfahrt mit einer Runde um die Alster endet. Die erste Strecke über Neumünster startet schon um 8 Uhr, eine der letzten Fahrten startet um 9.45 Uhr in Stade.

Hier geht’s lang

Die erste Gruppe startet in Großflecken, Neumünster und fährt über Norderstedt und Langenhorn in die Stadt hinein. Wer in Itzehoe am Umweltzentrum startet, radelt über Elmshorn, Pinneberg und Lurup in die Stadt hinein. In Stade geht es am Schiffertorhaus los, dann läuft die Route über Buxtehude und Neugraben. Im Wedel geht es am S-Bahnhof los, von dort durch Blankenese und Altona. Die letzte Hauptstrecke ab Lüneburg startet dort am Bahnhof und läuft über Meckelfeld und Harburg. Genauere Informationen zu Routen und Startzeiten gibt es unter https://fahrradsternfahrt.hamburg/.

Entlang der Fahrradstrecken wird es zu temporären Sperrungen und anderen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wer in die Innenstadt möchte, sollte auf Bus und Bahn zurückgreifen und nach Möglichkeit nicht mit dem Auto fahren.