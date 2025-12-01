Tausende Hamburger laufen täglich daran vorbei – kaum einer ahnt, wer oder was wirklich dahintersteckt. Auf dem Weihnachtsmarkt „Weißer Zauber“ am Jungfernstieg und auf dem „Weihnachtlichen Gänsemarkt“ stehen zwei Stände, die Bio-Produkte anbieten: Pesto, vegane Pasten, Weihnachtsgebäck, Lebkuchen, Bauernbrot. Alles freundlich, öko, harmlos – jedenfalls auf den ersten Blick. Doch Sektenexperten schlagen Alarm: Hinter beiden Ständen steckt die Marke „Lebe Gesund“, ein Unternehmen aus dem Wirtschaftsimperium der religiösen Gruppierung „Universelles Leben“ (UL). Und wer in deren Fänge gerät, kommt nicht so schnell wieder heraus.

Eine Sekte auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt – das gab’s wohl noch nie. Nach Hinweisen von Lesern suchen MOPO-Reporter die Stände auf und verhalten sich zunächst wie normale Kunden. Zu Bekehrungs- oder Anwerbeversuchen kommt es nicht. Auch keine Spur von religiösem Wahn oder gar besonderer Frömmigkeit. Die geschäftstüchtigen Verkäufer reichen freundlich Probierhäppchen: Kekse, Lebkuchen, Brotwürfel mit Pesto. Erst als wir das Personal ansprechen, ändert sich die Stimmung.