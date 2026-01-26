Hamburg wird zur Schlitterpiste: Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen

Erneuter Schneefall in Hamburg sorgte bereits den ganzen Montag über für Behinderungen auf Straßen und Schienen. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis durch gefrierenden Regen in der Nacht auf Dienstag.

Teils intensive Schneefälle haben zu Wochenbeginn in Hamburg auf den Straßen und im Nahverkehr für Behinderungen gesorgt. So waren in und vor dem Elbtunnel mehrere Lastwagen liegen geblieben, es gab Blechschäden und auch die S- und Regionalbahnen in Hamburg fuhren nicht wie gewohnt.

Wetter Hamburg: Die Woche bleibt winterlich

Vor allem der Bahn machen Schnee und Eis zu schaffen. Wegen Weichenstörungen kam es zu mehreren Streckensperrungen und Zugausfällen. Mit einer Entspannung der Lage ist vorerst nicht zu rechnen. Mindestens bis Freitag sollen sich die Temperaturen weiter rund um den Gefrierpunkt bewegen. Auch soll es immer wieder zu Schneefall und Glätte kommen.

Für die kommende Nacht hat der Deutsche Wetter Dienst eine amtliche Warnung vor Glatteis ausgesprochen. Durch gefrierenden Regen kann es im Straßenverkehr zu erhöhter Glättegefahr kommen. Der DWD empfiehlt, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Wenn eine Fahrt nicht vermieden werden kann, solle das Verhalten im Straßenverkehr angepasst werden. Außerdem müsse mit Verzögerungen und Behinderungen gerechnet werden. Die Warnung gilt bis Dienstagvormittag.