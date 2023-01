Es plätschert und dröppelt und rinnt: Unaufhörlich läuft Wasser vom Elbhang auf die Straße Neumühlen – so viel, dass der Gehweg schon ganz grün und glitschig ist vor Algen. Autos dürfen wegen der Rutschgefahr nur noch mit zehn Stundenkilometern vorbeischleichen. Wo kommt das Wasser her? Und warum kann man den unerwünschten Fluss nicht aufhalten? Lesen Sie die Hintergründe mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Es plätschert und dröppelt und rinnt: Unaufhörlich läuft Wasser vom Elbhang auf die Straße Neumühlen – so viel, dass der Gehweg schon ganz grün und glitschig ist vor Algen. Autos dürfen wegen der Rutschgefahr nur noch mit zehn Stundenkilometern vorbeischleichen. Wo kommt das Wasser her? Und warum kann man den unerwünschten Fluss nicht aufhalten?

Ein Passant setzt vorsichtig seinen Fuß auf die grünlichen Gehwegplatten, sagt erschrocken „Alter, ist das glatt!“ Tatsächlich tritt unterhalb der historischen Elbtreppenhäuser, die die SAGA umfangreich saniert hat, stetig Wasser an der mit Graffiti bemalten Mauer aus. Mal mehr, mal weniger, im Moment wieder sehr viel, wie die Algen beweisen.

Der grüne Glitsch bildet einen seltsamen Kontrast zu den schicken Bürogebäuden mit Elbblick, die auf der gegenüber liegenden Straßenseite aufgereiht sind.

Unter der Mauer fließt stetig Wasser aus dem Hang und lässt Algen auf dem Gehweg wachsen. Florian Quandt Unter der Mauer fließt stetig Wasser aus dem Hang und lässt Algen auf dem Gehweg wachsen.

„Die Problematik mit dem drückenden Hangwasser unter den Elbhanghäusern in Neumühlen besteht bereits seit einigen Jahren“, erklärt der Sprecher des Bezirks Altona, Mike Schlink , auf MOPO-Anfrage: „Um dem entgegenzuwirken, wurden in dem Bereich bereits diverse Entwässerungseinrichtungen gebaut.“

Rinnen am Fuß der Böschung sollten das Wasser zu sogenannten Sammelleitungen lenken, die in die Elbe führen. Vorübergehend habe das auch funktioniert: „Zum Teil wurde dadurch auch eine Beruhigung der Entwässerungssituation herbeigeführt, so dass der Bereich trocken blieb“, so Schlink.

Glitsch-Straße Neumühlen: Bezirk Altona sucht nach Lösungen

Und warum trieft der Hang nun wieder? Großes Rätselraten im Bezirk: „Warum sich die Situation nun wieder anders darstellt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht eindeutig beantworten.“

Altona will sich nun mit anderen städtischen Institutionen beraten und nach Lösungen suchen. Bis dahin können die Glitsch-Algen sich unbehelligt entwickeln: Der Fußweg wird auf einer Länge von rund 70 Metern gesperrt, Fußgänger müssen auf die andere Straßenseite ausweichen.