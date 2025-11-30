„Für alle einfacher“: Beliebter TV-Star zieht nach Hamburg – aus skurrilem Grund

Bjarne Mädel ist zwar gebürtiger Hamburger, wohnt aber schon seit 19 Jahren in Berlin. Laut dem Schauspieler denken dennoch „alle“, er lebe in Hamburg. Nun schafft er Klarheit.

Schauspieler Bjarne Mädel („Sörensen fängt Feuer“, „Tatortreiniger“, „Mord mit Aussicht“) zieht noch vor Weihnachten von Berlin in seine Geburtsstadt Hamburg. Ein Grund sei, dass er am Schauspielhaus in Hamburg wieder etwas machen dürfe und der Weg dann nicht so weit sei.

„Alle denken immer, dass ich sowieso in Hamburg wohne“

„Und der andere Grund ist, dass immer alle denken, dass ich sowieso in Hamburg wohne. Da dachte ich, ich mache es für alle einfacher“, sagte der 57-Jährige am Freitagabend in der „NDR Talk Show“.

Auch der Umzugstermin steht schon: „Wir ziehen am 22. oder 23. Dezember um, und dann sind wir zu Weihnachten in der schönen Stadt Hamburg.“ (dpa/mp)