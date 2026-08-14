Die Hamburger Wohnung von Bundeskanzler a.D. Olaf Scholz fällt erneut wegen teuren Schutzes auf. Diesmal geht es um Fenster.

Die Grashalme über dem Skandal rund um die teure Polizeibewachung der Hamburger Wohnung von Bundeskanzler a.D. Olaf Scholz haben gerade angefangen zu wachsen, da zieht der nächste Ärger auf: Nach Informationen des Steuerzahlerbundes wurden vor fünf Jahren teure Sicherheitsfenster für die kaum genutzte Wohnung in einer Altonaer Nebenstraße angeschafft, sollen aber jetzt erst eingebaut werden. Neben der Hamburger Polizei sind daran auch mehrere Bundesbehörden beteiligt.

Nach der MOPO-Berichterstattung und der bundesweiten Aufmerksamkeit, die diese auf sich zog, wurde die Polizeipräsenz vor Scholz' Hamburger Wohnung reduziert: Die Beamten sitzen jetzt nur noch dann in dem kürzlich für 112.000 Euro angeschafften Container vor dem Wohnhaus, wenn der Bundeskanzler a.D. dort auch übernachtet – sonst beehren sie die kleine Nebenstraße nur gelegentlich mit Patrouillenfahrten.

Was werden die Sicherheitsfenster den Steuerzahler kosten?

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Wie der Hamburger Bund der Steuerzahler erfahren hat, soll die Mietwohnung noch im August oder im September mit einer weiteren Schutzvorrichtung versehen werden: mit besonderen Sicherheitsfenstern, die bereits 2021 gekauft und seither eingelagert wurden. „Fast fünf Jahre lang blieben eigens angefertigte Sicherheitsfenster ungenutzt. Nun sollen sie plötzlich doch eingebaut werden, obwohl Olaf Scholz seit mehr als einem Jahr nicht mehr Bundeskanzler ist“, so Sascha Mummenhoff, Landesvorsitzender des Steuerzahlerbundes.

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Die Hamburger Polizei bestätigt der MOPO auf Anfrage, dass an der Scholz-Wohnung Baumaßnahmen vorgesehen sind. „Der Polizei Hamburg ist im Juni der Beginn von Bauarbeiten angekündigt worden, zu denen sich die Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats 21 seitdem in Abstimmungsprozessen mit den zuständigen Stellen befinden“, so Sprecher Florian Abbenseth. Ob in diesem Zusammenhang Kosten entstünden und wie hoch diese ausfallen würden, das sei derzeit nicht absehbar.

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Abbenseth verweist die MOPO und den Steuerzahlerbund an das Bundeskanzleramt, die Bundestagsverwaltung, das Bundeskriminalamt und die Bundesbauabteilung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Doch diese sind nicht ganz so offenherzig: Ein BKA-Sprecher erklärt der MOPO lediglich, dass seine Behörde für Scholz' Personenschutz verantwortlich ist und die Wohnung „sicherungstechnisch beraten wurde“. Aber: „Allerdings kann das BKA zu einzelnen Aspekten getroffener Maßnahmen und sicherungstechnischer Empfehlungen aufgrund von personenschutztaktischen Erwägungen keine Auskunft geben“, so der Sprecher.

Olaf Scholz: Situation erinnert an den Skandal um Christoph Aalhaus

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Auf diese „personenschutztaktischen Erwägungen“ beruft sich das Altkanzlerbüro von Olaf Scholz gegenüber dem Steuerzahlerbund ebenfalls. Auch die Bundesbauabteilung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen antwortet auf lange Fragenkataloge des Steuerzahlerbundes und der MOPO sehr einsilbig: „Da es sich bei dem von Ihnen angesprochenen Vorgang um eine Verschlusssache handelt, können wir Ihnen hierzu leider keine Auskünfte erteilen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass uns in diesem Fall keine weitergehenden Informationen möglich sind“, heißt es da.

Steuerzahlerbund sauer über neue Fenster für Scholz

Sascha Mummenhoff kritisiert gegenüber der MOPO scharf, wie die verantwortlichen Stellen in dieser Sache mauern: „Wir wollen keine sicherheitsrelevanten Einzelheiten wissen. Wir fragen, warum der Einbau 2021 unterblieb, was Herstellung und Lagerung gekostet haben und wer die Entscheidung zum jetzigen Einbau getroffen hat. Das sind keine Staatsgeheimnisse. Das sind Fragen zum Umgang mit Steuergeld“, sagt er.

Die Situation erinnert an den Skandal rund um die Villa des Hamburger Kurzzeit-Bürgermeisters Christoph Ahlhaus (CDU) in den Jahren 2010/2011: Die wurde nämlich aufwendig mit Sicherheitsfenstern, -türen und einem Spezialzaun ausgestattet, was den Steuerzahler etwa eine Million Euro kostete. Wie teuer die Modernisierung der Scholz-Wohnung wird und ob die Wertsteigerung durch die neuen Sicherheitsfenster dem Vermieter des ehemaligen Bundeskanzlers „geschenkt“ wird, ist derzeit noch völlig unklar.

Die Hamburger Polizei nimmt Sascha Mummenhoff von seiner Kritik übrigens eindeutig aus: „Sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten Auskunft gegeben und klar benannt, was sie sagen kann und wo sicherheitsbedingte Grenzen bestehen. Das ist der richtige Umgang mit solchen Anfragen: Auskunft geben, soweit es möglich ist, und sich nicht pauschal hinter Verschlusssachen oder anderen Zuständigkeiten wegducken“, sagt er.