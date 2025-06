Vor dem Chaos-Wochenende: Noch mehr Sperrungen auf der Autobahn

Es klingt ein bisschen wie Aufwärmtraining: Vor dem Verkehrschaos-Wochenende Anfang Juli, wenn eine XXL-Sperrung der A7 auf drei ausverkaufte Ed-Sheeran-Konzerte im Volksparkstadion, den Schlagermove und einen verkaufsoffenen Sonntag trifft, bringen ein paar kleinere Sperrungen den Autobahnverkehr durcheinander.

Der schöne Hamburger Stoßseufzer „Nützt ja nix“ kommt einem in den Sinn, wenn man die Ankündigungen der Autobahn GmbH für die kommenden Tage liest. Pünktlich zum Ferienstart in gleich fünf Bundesländern (neben Niedersachsen und Bremen auch Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland) wird die A7 in Hamburg für mehrere Tage voll gesperrt: Zwischen Stellingen im Norden und Heimfeld im Süden ist die Autobahn in der kommenden Woche von Freitagabend (22 Uhr am 4. Juli) bis Montagmorgen (5 Uhr am 7. Juli) komplett gesperrt.

Dass zusätzlich zum Ferienstart auch noch drei ausverkaufte Ed-Sheeran-Konzerte im Volksparkstadion, der Schlagermove und ein verkaufsoffener Sonntag anstehen: Nützt ja nix.

A261 in zwei Nächten gesperrt: „dringend notwendige Mäharbeiten“

Und weil alle unguten Verkehrsdinge immer ein paar mehr sind, als einem lieb ist, ist der Autobahnmeisterei auch noch aufgefallen, dass das Grünzeug auf der A261, der Querverbindung zwischen A7 und A1, ordentlich gewuchert ist. „Um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen“, seien „dringend notwendige Reinigungs- und Mäharbeiten“, nun ja, notwendig. Dafür wird die Autobahn in zwei Nächten voll gesperrt, erst in die eine, dann in die andere Richtung. Nützt ja nix.

Los geht’s am Mittwochabend um 21 Uhr (2. Juli), dann wird die Fahrtrichtung Norden bis Donnerstagmorgen (5 Uhr) zwischen dem Buchholzer Dreieck und dem Dreieck Hamburg-Südwest gesperrt. In der darauffolgenden Nacht das gleiche Spiel, nur in die andere Richtung: Von 20.30 Uhr am Abend bis 5 Uhr am Freitagmorgen ist die A261 dann in Richtung Bremen gesperrt. Die Umleitung führt jeweils übers Maschener Kreuz. Nützt ja nix.