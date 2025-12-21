Von Welle ins Meer gespült: Hamburgerin stirbt bei Kreuzfahrt-Ausflug

Tragödie in Nordspanien: Bei einem Kreuzfahrtausflug in Galicien ist eine Frau aus Hamburg ums Leben gekommen. Laut spanischen Medienberichten war die 85-Jährige am Donnerstag allein in einer kleinen Bucht unterwegs.

Die Seniorin hatte eine Kreuzfahrt mit der „AIDAmar“ gebucht. Am Donnerstag legte das Schiff im Hafen von Vigo an, wo ein Bus-Ausflug nach Baiona organisiert wurde, an dem die Hamburgerin teilnahm.

Anwohner filmt Tragödie von seinem Balkon aus

Dort kam es um 14.30 Uhr am Strand von A Concheira zu dem Unglück, von dem es eine dramatische Video-Aufnahme gibt. Die Bilder zeigen, wie die Frau beim Fotografieren von einer Welle überspült wird und nicht mehr auftaucht. Ein Anwohner hatte von seinem Balkon aus das unruhige Meer gefilmt, ohne zu wissen, dass er dabei eine Tragödie festhalten würde.

Video-Bilder zeigen, wie die Frau am Strand von einer Welle überspült wird. Screenshot Facebook Video-Bilder zeigen, wie die Frau am Strand von einer Welle überspült wird.

Wie die spanische Zeitung „La Voz de Galicia“ berichtet, wurde der Körper der Frau nur wenige Minuten später an Land gespült. Doch die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr tun. Die Frau war tot.

Der Vorfall erinnert an die Ereignisse auf Teneriffa Anfang des Monats, als vier Menschen von hohen Wellen ins Meer gerissen wurden und starben. Die spanischen Behörden warnen immer wieder vor einem Aufenthalt im Uferbereich und hatten auch vor dem stürmischen Wetter an der Küste Galiciens gewarnt.

Der Stadtrat von Baiona hat am Sonntag einen Trauertag wegen des Todes der Frau ausgerufen. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt. (ng)