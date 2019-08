Von Umweltaktivisten entdeckt: „Verbotener“ Atomtransport im Hamburger Hafen?

Gerade mal vier Monate ist es her, dass das Atom-Zeitalter im Hamburger Hafen für beendet erklärt wurde. Jetzt hat es trotzdem wieder einen Atom-Transport auf der Elbe gegeben. Umweltschützer beobachteten ein Schiff mit fünf radioaktiven Containern an Bord.

Es war noch dunkel, die Stadt schlief, als die „Kapitan Yakovlev“ aus Antwerpen kommend die Elbe herauf kam. Um 4:02 Uhr machte sie am Eurogate-Terminal in Waltershof fest. Dann begann die Be- und Entladung.

Durch ein Fernrohr erblickten Mitglieder der Hamburger Anti-Atomgruppe „SAND“ die Container. „Es sind spezielle quer liegende Container zum Transport von angereichertem Uran“, so Sprecher Paul Dreher. „Zwei der fünf Container waren mit einem ,Radioaktiv-Zeichen' versehen. Sie enthalten also Kernbrennstoff. Ob die anderen Container leer oder voll waren, wissen wir nicht.“

Hamburger Behörde bestätigt Transport

Die Wirtschaftsbehörde bestätigte den Transport. „Es handelt sich um die Abwicklung bestehender Verträge, die bei Eurogate ,auslaufen'“, so Sprecherin Susanne Meinecke. Heißt: Der Transport war noch vor Verkündung der freiwilligen Verzichtserklärung seitens der Terminalbetreiber und Reedereien gebucht worden.

Darauf pocht auch Eurogate: „Im Vertrag ist festgehalten, dass bereits genehmigte Transporte noch abgewickelt werden können“, so eine Sprecherin des Terminal-Betreibers.

Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks äußerte sich auf Facebook zu dem Vorfall: „Es ist einer der letzten Transporte, die in diesem Fall noch bis 22. August mit Genehmigung durchgeführt werden können. In der Selbstverpflichtung wurde vereinbart, dass die Transporte, die in dieser Zeit noch anberaumt waren, noch durchgeführt werden“, so Tjarks in einem Kommentar der Facebook-Seite von „Lesen ohne Atomstrom“.

Schiff ist auf dem Weg nach Russland

Die Gruppe „SAND“ vermutet, dass das in den Containern enthaltene Uranhexafluorid aus der Brennelementfertigungsanlage Lingen kam und nun nach Russland transportiert werden soll. „Wir sind gegen alle Atomtransporte“, so Dreher. Die freiwillige Selbstverpflichtung der Hafen-Unternehmen sei nicht genug. Stattdessen müsse es eine Entwidmung des Hamburger Hafens für sämtliche Atomtransporte geben. Die Gruppe „SAND“ fordert darüber hinaus die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen.

Die „Kapitan Yakovlev“ hat Hamburg um 10:46 Uhr wieder verlassen und ist mit seiner Fracht auf dem Weg in Richtung Nord-Ost-See-Kanal. Ziel ist die russische Hafenstadt St. Petersburg.