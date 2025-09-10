Von Stuttgart nach St. Pauli: YouTuber Sascha Hellinger eröffnet „BETR Burger

Der aus Stuttgart stammende YouTuber Sascha Hellinger hat in Hamburg einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Auf St. Pauli eröffnete er jetzt gemeinsam mit seinem Team das vegane Burgerrestaurant „BETR Burger“. Hellinger, der mittlerweile selbst im Viertel wohnt, bleibt seinem bisherigen Beruf treu: Neben der Gastronomie ist er weiterhin als YouTuber aktiv und erreicht dort eine große Community.

Vom Bildschirm in die Küche

Bekannt wurde Hellinger mit seinem YouTube-Kanal, auf dem er über Jahre hinweg ein Millionenpublikum aufbaute. Irgendwann reichte ihm die digitale Welt allein nicht mehr. Eine Reise nach New York, bei der ihn ein Burger nachhaltig beeindruckte, brachte die Idee ins Rollen: „So etwas wollte ich auch machen – nur eben in vegan und zu fairen Bedingungen.“

Nach rund zweieinhalb Jahren Vorbereitung, in denen auch Rückschläge wie eine gescheiterte Kooperation mit einem US-Betreiber zu verkraften waren, fiel die Entscheidung für Hamburg. „Hamburg hat eine vielfältige Gastronomie, eine offene Szene und eine Community, die Lust auf Neues hat“, so Hellinger.

Pflanzliche Burger als Markenzeichen

Auf der Speisekarte von „BETR Burger“ stehen ausschließlich pflanzliche Burger. Besonders beliebt ist der „Better Cheese“, der laut Betreiber selbst bei Fleischessern gut ankommt. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Varianten wie den „BETR Classic“.

Für Hellinger ist das mehr als nur ein kulinarisches Projekt: „Wir wollen zeigen, dass vegane Produkte nicht automatisch teurer sein müssen und geschmacklich genauso überzeugen können.“

Leben zwischen zwei Welten

Der Schritt in die Gastronomie bedeutet für Hellinger nicht das Ende seiner Online-Karriere. YouTube bleibt weiterhin ein wichtiger Teil seines Lebens. „Beides ergänzt sich gut – die Reichweite im Netz hilft, den Laden bekannt zu machen. Gleichzeitig bringt mir die Gastronomie eine ganz neue Erfahrung, weil es viel unmittelbarer ist.“

Authentizität statt Hochglanz

Als öffentliche Figur kennt Hellinger Kritik und große Erwartungen. Statt auf perfekte Inszenierung setzt er auch bei „BETR Burger“ auf Authentizität. „Am Ende zählt, dass die Gäste zufrieden sind und gerne wiederkommen.“

Mit „BETR Burger“ bringt der gebürtige Stuttgarter eine neue Adresse für vegane Küche nach St. Pauli – und zeigt, dass sich digitale Karriere und Gastronomie durchaus verbinden lassen.