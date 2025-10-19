Hamburg will „Wasserstoff-Hauptstadt“ in Deutschland werden: Heizen mit Kohle und Gas war gestern – in der Industrie gilt grüner Wasserstoff als großer Hoffnungsträger für eine klimagerechte Zukunft. Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg entsteht aktuell eine riesige Wasserstoff-Produktionsstätte. Die MOPO hat sich vor Ort umgesehen und zeigt exklusiv, wie die neue Halle einmal aussehen soll, was es mit den Wasserstoff-Plänen auf sich hat und warum die Hürden dafür so hoch sind.

