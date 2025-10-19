mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Elektrolyseur Moorburg

So könnte das Gebäude mit dem Elektrolyseur am Standort Moorburg einmal aussehen. Foto: HGHH

  • Moorburg

paidVon Kohle zu grünem Gas: Auf Moorburgs Trümmern zum Wasserstoff-Neustart

kommentar icon
arrow down

Hamburg will „Wasserstoff-Hauptstadt“ in Deutschland werden: Heizen mit Kohle und Gas war gestern – in der Industrie gilt grüner Wasserstoff als großer Hoffnungsträger für eine klimagerechte Zukunft. Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg entsteht aktuell eine riesige Wasserstoff-Produktionsstätte. Die MOPO hat sich vor Ort umgesehen und zeigt exklusiv, wie die neue Halle einmal aussehen soll, was es mit den Wasserstoff-Plänen auf sich hat und warum die Hürden dafür so hoch sind.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test