Von Kanu bis Segelboot: Diese Wasser-Aktivitäten gibt es in Hamburg

Von SUP über Segeln bis Wasserski – die Wasseraktivitäten in Hamburg sind vielfältig. Viele Spots liegen direkt in der Stadt oder nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt.

Alsterkanäle, Stadtparksee, Elbe oder Baggerteich – in Hamburg führen viele Wege ans Wasser. Besonders an heißen Tagen zieht es dort viele Menschen hin. Ob am Abend durch die Alsterkanäle paddeln, die leichte Sommerbrise im Segelboot nutzen oder mit Skiern über den Baggersee heizen – Aktivitäten auf dem Wasser gibt es reichlich.

Mehrere Bootsverleihe rund um die Alster bieten Segelboote stundenweise zur Miete an – meist sogar ohne Reservierung. Bei Anbietern wie der „Segelschule Käpt’n Prüsse“ können Segelboote direkt am Steg an der Außenalster gemietet werden. Die holländischen Segeljollen eignen sich für zwei bis fünf Personen. Voraussetzung für den Verleih ist ein gültiger Segelschein. Die Boote kosten 39 Euro pro Stunde und können je nach Verfügbarkeit vor Ort, telefonisch oder online gebucht werden. Boote werden unter der Woche von 10 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr ab einer Dauer von einer Stunde verliehen.

Über die Außenalster segeln

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Nur wenige Meter entfernt liegt ebenfalls an der Außenalster die Bootsvermietung „Barca“. Segelboote für maximal fünf Personen kosten hier 38 Euro pro Stunde – eine Reservierung ist nicht möglich. Mindestens eine Person muss einen gültigen Segelschein vorlegen. Gezahlt werden kann bar oder mit Karte. Montags öffnet „Barca“ von 14 bis 21 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Auch hier gilt: Die Boote müssen spätestens zum Sonnenuntergang zurückgegeben werden.

Segelboote können auf der Alster meist nur gegen Vorlage eines Segelscheins geliehen werden. (Archivbild) picture alliance/dpa | Franziska Spiecker

In der Saison – meist von Anfang April bis Ende Oktober – ist die „Segelschule Pieper“ täglich geöffnet. Segelboote gibt es hier für 38 Euro pro Stunde. Vorheriges Reservieren von Booten ist nicht möglich. Boote werden nur gegen Vorlage eines gültigen Segelscheins verliehen. In der Hauptsaison von Juni bis August können Boote bereits ab 10 Uhr, in den anderen Monaten ab 11 Uhr ausgeliehen werden – jeweils bis zum Sonnenuntergang. Bei Schietwetter können die Öffnungszeiten variieren.

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Am nördlichen Ufer der Außenalster verleiht „Bobby Reich“ stundenweise Segelboote. Die Preise pro Boot beginnen bei 26 Euro pro Stunde für ein bis zwei Personen – jede weitere Person zahlt zwei Euro extra. Die Boote sind für bis zu vier Personen zugelassen. Reservierungen sind nicht möglich. „Bobby Reich“ ist von April bis September täglich ab etwa 10 Uhr bis circa 20 Uhr geöffnet.

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Mit dem SUP durch die Kanäle paddeln

Beim „SUP Club Barmeier“ gibt es am Isekai verschiedene Stand-up-Paddle-Board (SUP): vom Standard-SUP für rund 14 Euro pro Stunde über stabilere Yoga- oder Kinderboards bis hin zu Race- und Touring-Boards für sportlichere Touren. Neben kippstabilen Hunde-Boards gibt es auch ein XXL-SUP für Gruppen, auf dem bis zu zehn Personen Platz finden. Der Verleih startet meist ab einer Stunde, danach wird im Viertelstundentakt abgerechnet. Eine kurze Einweisung in Paddeltechnik und Sicherheit ist gegen Aufpreis möglich. Seit dem 15. Mai ist der „SUP Club“ täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet – bei schlechtem Wetter können sich die Öffnungszeiten ändern.

Am Isebekkanal in Eppendorf befindet sich der „Supper Club“. Von April bis September können hier täglich ab 10 Uhr SUPs ausgeliehen werden. Die Preise starten bei rund 14 Euro pro Stunde für ein Standard-SUP, größere Boards oder Touring-Modelle sind ein paar Euro teurer. Auch hier wird nach der ersten Stunde im 15-Minuten-Takt abgerechnet. Bis auf das XXL-Board für zehn Personen können die Boards nicht reserviert werden. Auch hier dürfen Hunde mit aufs Wasser. Neben einer wasserfesten Box können auch Schwimmwesten ausgeliehen werden.

SUP-Ausflug mit Hund: die Alster und die Kanäle sind beliebte Paddel-Reviere. Anke Geffers

Auch im Stadtpark werden bei „Sup2go” SUPs verliehen. Hier liegen Boards in verschiedenen Größen bereit – von Kids- und Einsteiger-SUPs bis zu Race- und Touringboards. Die Preise beginnen je nach Board ab 10 Euro pro Stunde. Abhängig vom Wetter öffnet der Verleih Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Alle SUPs können online reserviert werden.

Mit Kanu und Kajak Hamburg erkunden

Beim „Kayakomat“ in Winterhude funktioniert die Ausleihe als Self-Service direkt am Steg. Jederzeit können Kajaks dort per Online-Buchung oder spontan vor Ort gemietet werden – der „Kayakomat“ ist 24 Stunden geöffnet. Sowohl für Einsteiger in der sit-on-top- als auch für fortgeschrittene Paddler als geschlossene sit-inside-Version. Das Leihen eines Solo-Kajaks für eine Dauer von zwei Stunden kostet 32 Euro, ein Tandem-Kajak kostet für die gleiche Zeit 44 Euro. Die Station liegt am Mühlenkamp, von dort aus ist die Außenalster in etwa 30 Minuten zu erreichen.

Kanuten, Tretbootfahrer, Stand-Up-Paddler: So voll ist es im Sommer auf dem Mühlenkampkanal. (Archivbild) Patrick Sun

Weiter nördlich auf der Alster verleiht der „Anleger Hamburg“ ebenfalls Kanus und Kajaks. Zwischen April und Oktober öffnet der Verleih unter der Woche zwischen 12 und 19 Uhr, am Wochenende zwischen 10 und 19 Uhr. Die Mindestmietzeit liegt werktags bei einer Stunde, an Wochenenden und Feiertagen bei zwei Stunden – danach wird halbstündlich abgerechnet. Die Preise variieren je nach Bootstyp und Gruppengröße: Ein Zweierkajak kostet im Verleih 18 Euro, ein Zweierkanu 17 Euro. Boote dürfen jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen ausgeliehen werden. Reservierungen sind nicht möglich.

Neben SUPs verleiht auch der „Supper Club“ am Isebekkanal Kajaks und Kanus. Die Boote eignen sich für Einzelpersonen oder kleine Gruppen. In den Kanus ist je nach Modell Platz für bis zu fünf Personen. Einzel- und Zweierkanus kosten 14 Euro pro Stunde, jede weitere Person zwei Euro zusätzlich. Kajaks gibt es ausschließlich als Ein- und Zweisitzer zum Preis von 14 bzw. 18 Euro. Die Mietdauer beginnt ab einer Stunde, danach wird im 15-Minuten-Takt abgerechnet.

Windsurfen in Hamburg

Am Hohendeicher See, auch bekannt unter dem Namen Oortkatensee, gibt es eine Windsurf-Station. (Archivbild) picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Wer Windsurfen möchte, muss nicht zwangsläufig an die Nord- und Ostsee fahren: Die Windsurf-Station „Windsurfing-Hamburg“ am Oortkatensee ist in der Sommersaison von April bis Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Boards und Segel können hier stundenweise ausgeliehen werden – je nach Material ab etwa 15 bis 30 Euro. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Voraussetzung für die Ausleihe ist ein Surfschein. Aber auch wer noch keine Windsurf-Erfahrungen vorweisen kann, kommt hier auf seine Kosten. „Windsurfing-Hamburg“ bietet auch Einsteigerkurse und Einzelstunden an.

Wasserski und Wakeboard am Neuländer Baggerteich

Macht viel Spaß – und nass: Wakeboardfahren auf dem Neuländer See Anke Geffers

Südlich der Elbe, rund 15 Minuten vom Hamburger Zentrum entfernt, liegt am Neuländer Baggerteich die „Wakeboard- und Wasserskianlage Hamburg”. Im Wakepark kann Equipment genutzt oder Material direkt vor Ort geliehen werden. Auch Anfänger kommen über Kurse und Einweisungen zügig aufs Wasser. Zeitfenster können online gebucht werden – je nach Verfügbarkeit ist auch ein spontaner Besuch möglich.

Die Anlage ist in der Sommersaison montags bis mittwochs von 15 bis 21 Uhr, donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für eine Stunde Wasserski 42,00 Euro und für eine Stunde Wakeboard 49,00 Euro – Neoprenanzug, Schwimmweste, Wakeboard oder Wasserski sowie eine Einweisung vor Ort sind inklusive.