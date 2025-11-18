Von Hamburg in die Sonne: Billigairline fliegt bald direkt zu beliebtem Urlaubsziel

Neues Flugziel ab Hamburg: Die türkische Airline „AJet“ steuert ab kommendem Sommer eine weitere Stadt an der Riviera an.

Ab dem 27. Juni 2026 wird die Airline „AJet“ zweimal pro Woche von Hamburg nach Bodrum fliegen, immer donnerstags und samstags. Die Stadt liegt südlich von Izmir direkt am Ägäischen Meer.

„AJet“ fliegt ab Juni von Hamburg nach Bodrum

„Gerade in der Sommersaison ist die Nachfrage nach Direktverbindungen in sonnige Urlaubsregionen besonders hoch“, sagt Dirk Behrens vom Hamburg Airport. Aktuell fliegt die Airline nur von Hamburg bis Istanbul. (mp)