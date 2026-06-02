Schnell ans Meer: Die schönsten Ziele ab Hamburg

Eine Wanderung durchs Watt, Fischbrötchen im Sand futtern, oder ein Bad in der Ostsee – all das ist innerhalb eines Tages auch von Hamburg aus möglich. In wenigen Stunden bringen Züge Reisende in Urlaubsorte an Nord- und Ostsee: morgens hin, abends zurück. Der Vorteil: Für Besitzer des Deutschlandtickets ist die Fahrt inklusive.

Zwischen Elbe und Nordsee liegt Cuxhaven: Die schnellste Verbindung ans Meer führt vom Hamburger Hauptbahnhof mit dem RE5 direkt nach Cuxhaven. Die Fahrt dauert nur rund 1 Stunde und 27 Minuten. Der Zug verkehrt von Hamburg im Stundentakt zwischen 6 und 23 Uhr. Mit dem RE5 zurück nach Hamburg geht es spätestens um 21.09 Uhr.

Etwas länger dauert die Fahrt nach Büsum an der Nordsee. Reisende können vom Hamburger Hauptbahnhof die RE6 Richtung Heide nehmen und dort in die RB63 nach Büsum umsteigen. Insgesamt dauert die Verbindung rund 1 Stunde und 55 Minuten. Der erste Zug fährt von Hamburg um 5.32 Uhr, der letzte von Büsum um 19.31 Uhr.

Eine beliebte Aktivität in Büsum: Eine geführte Wanderung durch das Watt – am besten in den Sommermonaten. (Archivbild) IMAGO/Frank Drechsler Eine beliebte Aktivität in Büsum: Eine geführte Wanderung durch das Watt – am besten in den Sommermonaten. (Archivbild)

Von Hamburg in drei Stunden nach Sylt

Wer Lust auf lange Sandstrände, Pfahlbauten und Dünen hat, ist in St. Peter-Ording richtig. Von Hamburg-Altona geht es mit der RE6 zunächst nach Husum, dort erfolgt der Umstieg in die RB64 Richtung Bad St. Peter-Ording. Die Fahrt dauert knapp unter drei Stunden. Diese Verbindung ist von Altona stündlich von 5.32 bis 20.32 Uhr fahrbar. Auf dem Rückweg verlässt der letzte Zug Bad St. Peter-Ording um 20.33 Uhr.

Der RE6 fährt auf der Strecke zwischen den Endbahnhöfen Westerland und Hamburg-Altona. (Archivbild) imago/Chris Emil Janßen Der RE6 fährt auf der Strecke zwischen den Endbahnhöfen Westerland und Hamburg-Altona. (Archivbild)

Für einen Tag Inselluft schnuppern? Das geht bei einem Tagesausflug nach Sylt. Mit der RE6 fahren Reisende von Hamburg-Altona stündlich nach Westerland. Die Fahrt dauert rund drei Stunden. Ob in Westerland, Hörnum oder Kampen – auf Sylt gibt es viele Möglichkeiten für einen Strandbesuch. Wer den Tag voll ausnutzen will, fährt morgens um 5.32 Uhr los und nimmt am Abend die letzte Rückfahrt gegen 20.19 Uhr.

Mit dem Zug an den Strand nach Travemünde und Timmendorfer Strand

Der schnellste Weg an die Ostsee führt nach Travemünde. Die RE8 fährt vom Hamburger Hauptbahnhof ohne Umstieg in rund einer Stunde und 20 Minuten direkt ans Meer. Die Züge verkehren ab Hamburg stündlich zwischen 5.06 und 0.06 Uhr. Der letzte Zug auf direktem Weg nach Hamburg verlässt Travemünde um 23.34 Uhr.

Am Strand von Travemünde kann es im Sommer voll werden. (Archivbild) IMAGO/Sabine Gudath Am Strand von Travemünde kann es im Sommer voll werden. (Archivbild)

Ebenfalls rund 1 Stunde und 20 Minuten dauert die Fahrt nach Timmendorfer Strand – etwas weiter nördlich gelegen. Hier ist allerdings ein Umstieg in Lübeck nötig. Vom Hamburger Hauptbahnhof fahren die Linien RE8 und RE80 im Halbstundentakt nach Lübeck. Dort geht es weiter mit der RB85 Richtung Küste. Erste Abfahrt in Hamburg ist um 5.06 Uhr, die letzte in Timmendorfer Strand um 23.35 Uhr.

Ein Tagesausflug an die Ostsee

Am Strand sitzen und Schiffe beobachten – aber nicht mit Blick auf die Elbe? Etwas mehr als zwei Stunden dauert die Fahrt von Hamburg nach Laboe an der Kieler Förde. Dafür nehmen Reisende den RE7 oder RE70 nach Kiel. Von dort fahren Buslinien wie die 14, 102 oder 120 sowie eine Fähre direkt weiter in den Badeort.

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Sandstrand, Mole und Leuchtturm gibt es in Warnemünde. Die RE1 fährt vom Hamburger Hauptbahnhof bis Rostock, dort geht es weiter mit der S-Bahn Richtung Warnemünde. Die gesamte Fahrt dauert rund drei Stunden. Der erste Zug startet um 5.20 Uhr, die letzte Rückfahrt ab Warnemünde erfolgt gegen 21.33 Uhr. (dpa/mp)