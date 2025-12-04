Von Haftbefehl bis Merz: Das suchten die Hamburger 2025 bei Google

Was haben ein kokainabhängiger Rapper und die Bundestagswahl gemeinsam? Antwort: Beides hat die Hamburger im zu Ende gehenden Jahr besonders interessiert. Google hat jetzt die Suchtrends 2025 für Hamburg veröffentlicht – mit spannenden Ergebnissen.

Was ist heute in Hamburg los? Wie wird das Wetter heute in Hamburg? Was kann man heute in Hamburg machen? Diese drei Fragen stießen auf besonders viel Interesse. Doch die Google-Auswertung zeigt: 2025 bewegte die Menschen noch vieles mehr. Für seinen Jahresrückblick wertet Google nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen.

Hamburg: Diese Begriffe wurden bei Google häufig gesucht

Ganz oben in der Kategorie „Allgemeine Suchbegriffe“ in Hamburg: Bundestagswahl 2025 – auch im Rest des Landes landete das Interesse an der Bundestagswahl im Februar auf Platz 1. Es folgen die Begriffe Iran, Charlie Kirk, Handball-WM, Frauen-EM, Xatar, HSV St. Pauli, Klub-WM, Haftbefehl sowie Laura Dahlmeier.

In der Kategorie „Persönlichkeiten Hamburg“ führt Rapper Haftbefehl die Liste an. Ende Oktober erschien die Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ bei Netflix. Der Film über den schwer kokainabhängigen Künstler sorgte deutschlandweit für Aufsehen – und ließ das Suchvolumen bei Google mächtig anschwellen. Auf Platz 2: CDU-Politiker Friedrich Merz, der im Mai im zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt wurde. Auf Platz 3: Linken-Politikerin Heidi Reichinnek, um die auf TikTok vor der Bundestagswahl ein regelrechter Hype entstand.

Ein trauriger Kriminalfall folgt auf dem 4. Platz. Nach der Autorin Alexandra Fröhlich wurde vermehrt gesucht – sie wurde vor einem halben Jahr auf ihrem Hausboot in Moorfleet von ihrem Sohn erschlagen. Danach kommt der Name Andy Byron – der US-Manager trat nach dem „Kiss-Cam“-Vorfall bei einem Coldplay-Konzert zurück.

In den Top Ten tauchen außerdem diese Persönlichkeiten auf: Grünen-Politiker Robert Habeck, US-Talker Jimmy Kimmel, Unternehmerin Christina Block, die derzeit vor Gericht steht, US-Rapper Kendrick Lamar sowie der Basketballer Dennis Schröder.

Interesse am Westfield Hamburg stark

Und was hat die Hamburger im vergangenen Jahr sonst noch interessiert? In der Kategorie „Suchbegriffe zu Hamburg in Hamburg“ landeten das neue Einkaufszentrum Westfield Hamburg, das Tennisturnier Hamburg Open, die Bürgerschaftswahl, das neue Westfield-Kino Kinopolis, die Titanic-Ausstellung und der Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof weit vorn. Wurden außerdem gesucht: Schlagermove, Ed Sheeran in Hamburg und die Band Imagine Dragons, die im Juli im Volksparkstadion aufgetreten ist.